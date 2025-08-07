Ingresar
Racing espera por Arias hasta el final para el clásico ante Boca

El arquero y capitán arrastra una lesión muscular y será evaluado hasta último momento por Gustavo Costas. Si no llega, atajará Facundo Cambeses. El partido es el sábado a las 16:30 en La Bombonera.

Hoy 14:16

Racing prepara su visita a Boca Juniors por la fecha 4 del Torneo Clausura, en un clásico que se jugará este sábado desde las 16.30 en La Bombonera, y una de las principales incógnitas en el equipo de Gustavo Costas es la presencia de Gabriel Arias, quien está en plena recuperación de un desgarro en el bíceps femoral izquierdo.

El arquero se lesionó el pasado 20 de junio en el triunfo ante Belgrano, y si bien ya pasaron 18 días, todavía no hay certezas sobre su disponibilidad. El cuerpo técnico lo evaluará en los entrenamientos de este viernes y sábado, y tomará una decisión sobre su inclusión horas antes del partido.

En caso de que Arias no llegue en condiciones, Facundo Cambeses será nuevamente el titular, como sucedió ante Estudiantes por liga y frente a Deportivo Riestra en la Copa Argentina.

Además de la situación del arquero, Costas planea un equipo mixto, pensando también en el cruce del próximo martes por Copa Sudamericana ante Peñarol. Algunos titulares volverían tras descansar ante Riestra, como Adrián “Maravilla” Martínez y Santiago Sosa, mientras que otros, como Gabriel Rojas y Agustín Almendra, serían preservados.

Probable formación de Racing vs. Boca:

Facundo Cambeses; Franco Pardo o Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Agustín García Basso; Facundo Mura, Juan Ignacio Nardoni, Richard Sánchez o Martín Barrios; Tomás Conechny, Adrián Martínez, Ramiro Degregorio o Duván Vergara.
DT: Gustavo Costas.

