Putin y Trump se reunirán en los próximos días para discutir la guerra en Ucrania, sin incluir a Zelenski

Rusia confirmó este jueves que los presidentes Vladimir Putin y Donald Trump se encontrarán en los próximos días, posiblemente en los Emiratos Árabes Unidos, para buscar una salida a la guerra en Ucrania.

Hoy 15:22

En un movimiento que podría cambiar el curso de la guerra en Ucrania, Rusia anunció este jueves que los presidentes Vladimir Putin y Donald Trump sostendrán una cumbre en los próximos días, en un intento por encontrar una solución al conflicto que ya dura más de tres años. El encuentro, que podría llevarse a cabo en los Emiratos Árabes Unidos, será el primero entre los presidentes en ejercicio de Estados Unidos y Rusia desde la reunión de Joe Biden con Putin en Ginebra, en junio de 2021.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante una rueda de prensa conjunta con el líder emiratí Mohamed bin Zayed Al Nahyan en Moscú, Putin comentó que “tenemos muchos amigos dispuestos a ayudarnos a organizar este tipo de eventos”, y destacó al presidente de los Emiratos Árabes Unidos como uno de los colaboradores clave. El mandatario ruso consideró que los Emiratos son “un lugar bastante adecuado” para albergar esta cumbre, debido a su neutralidad y capacidad para mediar entre ambos países.

Aunque la reunión entre Putin y Trump está confirmada, el encuentro con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski no se llevará a cabo por el momento. Putin explicó que las condiciones aún no son las adecuadas para una reunión cara a cara con Zelenski y que este tipo de encuentro solo tendría sentido en una fase más avanzada de las negociaciones de paz. “Una reunión con Zelenski solo podría darse en la fase final de las negociaciones”, aseguró el presidente ruso.

El asesor diplomático de Putin, Yuri Ushakov, también comentó que el encuentro entre los presidentes ruso y estadounidense fue acordado a raíz de una sugerencia de la parte estadounidense. "Se ha llegado a un acuerdo de principio para organizar esta cumbre en los próximos días", indicó Ushakov, quien añadió que se está trabajando en los detalles del evento y que la fecha objetivo es la próxima semana.

La cumbre Trump-Putin se produce en un momento crítico, ya que las conversaciones directas entre Rusia y Ucrania han fracasado en tres rondas previas, sin avances significativos hacia un alto el fuego. Ambas naciones se encuentran distantes de alcanzar un acuerdo que termine con el conflicto. Sin embargo, los esfuerzos diplomáticos de Trump, quien ya ha expresado su interés en mediar en la guerra, podrían ser clave para redefinir la dinámica internacional y tratar de encontrar una salida a la crisis.