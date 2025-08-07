Fuentes entregó ropa de trabajo al personal de recolección de residuos y limpieza de la ciudad

La intendente de la Capital destacó el trabajo que realizan los operarios.

Hoy 16:33

La intendente, Ing. Norma Fuentes, entregó nueva indumentaria de trabajo a los empleados de la Dirección de Servicios Urbanos, de quienes destacó su compromiso con el mantenimiento del orden y la higiene urbana.

En el acto realizado en las instalaciones del Centro Operativo N° 6 ubicado en el barrio Autonomía, estuvieron presentes el secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Jorge Vila; el director de Servicios Urbanos, Héctor Batalla y el secretario general de SUOEM, Héctor Coronel; entre otras autoridades.

Se entregaron camperones de color naranja flúor, que se distribuirán entre el personal de todos los centros operativos de la ciudad, lo que les permitirá desarrollar su labor de forma más segura y cómoda durante la época invernal.

"En el Día de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo, es un honor para nosotros otorgarles a nuestros empleados operativos el abrigo que necesitan para realizar sus funciones de limpieza, tan importantes para los vecinos", indicó la jefa comunal.

"Además del tradicional uniforme compuesto por camisa, pantalón y borcegos, hemos incorporado otros elementos como rompevientos y camperones para garantizar que nuestros operarios se encuentren debidamente equipados para cumplir con sus quehaceres", señaló.

La Ing. Fuentes reconoció "el compromiso de los empleados, que llevan con orgullo el sentimiento de pertenencia a la familia municipal y honran el trabajo todos los días haciendo el barrido, la recolección de residuos y muchas otras tareas fundamentales para mantener la ciudad en buenas condiciones".

"El equilibrio financiero que tiene el municipio nos permite sostener la entrega de uniformes al personal y cubrir con fondos propios todas las medidas salariales dispuestas por el gobernador Gerardo Zamora, lo que refleja una administración responsable de los recursos", afirmó.

Por su parte, el director de Servicios Urbanos, Héctor Batalla, agradeció a la intendente y al gabinete municipal "por atender siempre las necesidades de los empleados y dotar permanentemente a nuestra repartición del equipamiento para desarrollar las tareas diarias de los centros operativos".