Ebrio, se coló en un carrera de 8 kilómetros, se volvió viral y ahora busca rehacer su vida

La carrera que le cambió la vida. "Estaba bebiendo y, cuando vi a esa multitud, pensé, ‘Voy a correr para recuperarme de la resaca'", contó Isaque entre risas.

Hoy 18:28
Isaque y su carrera viral

Salió del bar, se cruzó con una carrera y terminó siendo la historia del día. En Garrafão do Norte, un pueblo del norte de Brasil, Isaque se metió de improviso en una prueba de 8 kilómetros, con chinelas y varias copas encima. Completó el recorrido, cruzó la meta, recibió una medalla de participación y su video explotó en las redes.

Ahora, con el apodo de "corredor de chinelas" y el respaldo de vecinos y empresas, quiere dejar atrás el alcohol y entrenar en serio para ser atleta.

"Dejé de beber porque corrí esa carrera. Cambié mi vida y quiero cambiarla aún más. Recibo muchos consejos y nunca me rendiré. Tengo muchas ganas de participar en este deporte", reveló el corredor.

Lo que al principio fue tomado con simpatía y risas por los demás atletas, terminó con un final feliz: Isaque recibió una medalla por su participación. La prueba, organizada por un gimnasio local, reunió a decenas de atletas, pero él se sumó de manera improvisada. "Estaba bebiendo y, cuando vi a esa multitud, pensé, ‘Voy a correr para recuperarme de la resaca'", contó entre risas.

Un final feliz

Lo que parecía quedar en un simple video viral terminó con un giro emotivo. Vecinos aseguran haber visto a Isaque por las calles, esta vez con zapatillas, sobrio y entrenando. Él mismo reconoce que aquella carrera fue un punto de inflexión en su vida.

“Nos alegra esta historia y animamos a que este momento marque el inicio de un nuevo ciclo transformador y hermoso en su vida”, expresaron los organizadores, que no sólo se sumaron a la diversión sino que también ayudaron a difundir el video en redes sociales. Incluso el Ayuntamiento de Garrafão do Norte participó, compartiendo imágenes de Isaque entrenando.

