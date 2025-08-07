Ebrio, se coló en un carrera de 8 kilómetros, se volvió viral y ahora busca rehacer su vida

La carrera que le cambió la vida. "Estaba bebiendo y, cuando vi a esa multitud, pensé, ‘Voy a correr para recuperarme de la resaca'", contó Isaque entre risas.

Salió del bar, se cruzó con una carrera y terminó siendo la historia del día. En Garrafão do Norte, un pueblo del norte de Brasil, Isaque se metió de improviso en una prueba de 8 kilómetros, con chinelas y varias copas encima. Completó el recorrido, cruzó la meta, recibió una medalla de participación y su video explotó en las redes.

Ahora, con el apodo de "corredor de chinelas" y el respaldo de vecinos y empresas, quiere dejar atrás el alcohol y entrenar en serio para ser atleta.

"Dejé de beber porque corrí esa carrera. Cambié mi vida y quiero cambiarla aún más. Recibo muchos consejos y nunca me rendiré. Tengo muchas ganas de participar en este deporte", reveló el corredor.

Un final feliz

Lo que parecía quedar en un simple video viral terminó con un giro emotivo. Vecinos aseguran haber visto a Isaque por las calles, esta vez con zapatillas, sobrio y entrenando. Él mismo reconoce que aquella carrera fue un punto de inflexión en su vida.

“Nos alegra esta historia y animamos a que este momento marque el inicio de un nuevo ciclo transformador y hermoso en su vida”, expresaron los organizadores, que no sólo se sumaron a la diversión sino que también ayudaron a difundir el video en redes sociales. Incluso el Ayuntamiento de Garrafão do Norte participó, compartiendo imágenes de Isaque entrenando.