Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 07 AGO 2025 | 15º
X
Somos Deporte

Sin Griffa por suspensión y con Machuca entre algodones, Güemes afina detalles para el duelo ante Alvarado en Mar del Plata

El Gaucho volvió a entrenar tras la caída ante Madryn y se prepara para un duelo directo por la permanencia. Sin triunfos fuera de casa, necesita cortar la racha para no caer en descenso.

Hoy 21:20

Güemes sumó una nueva práctica con la mirada puesta en el trascendental partido ante Alvarado, que se disputará el próximo domingo desde las 15 horas en Mar del Plata. La derrota ante Deportivo Madryn como local no solo cortó una racha de 12 partidos sin perder, sino que también dejó al equipo al borde de caer en zona de descenso directo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El equipo dirigido por Martel sigue sin ganar como visitante en lo que va del torneo y este duelo aparece como una auténtica final por la permanencia en la Primera Nacional. Para colmo, el entrenador no podrá contar con Emiliano Griffa, suspendido por acumulación de cinco amarillas.

Tampoco estará disponible el defensor Nicolás Monserrat, quien sufrió un desgarro ante Maipú, mientras que Machuca se entrena de manera diferenciada por una molestia y está en duda para el choque ante los marplatenses.

El encuentro será arbitrado por Carlos Córdoba, con Pascual Fernández y Matías Coria como asistentes, mientras que Agustín Vegetti será el cuarto árbitro.

Con un presente delicado, el Gaucho sabe que no puede fallar: sumar en Mar del Plata es vital para no hundirse en los temidos puestos de descenso.

TEMAS Club Atlético Güemes Primera Nacional

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Quimilí: sacan de circulación una decena de motos en infracción
  2. 2. El comisionado municipal de El Zanjón deja su cargo tras la golpiza y una serie de versiones
  3. 3. Congoja en las redes por el fallecimiento de Paulina Flores Oberlander, la nena que había vencido el cáncer
  4. 4. Árbitros confirmados para el cruce entre Central Córdoba y Lanús por la Sudamericana
  5. 5. Brutal pelea de tránsito en Trelew: un hombre perdió la mano tras un machetazo y el agresor fue liberado
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT