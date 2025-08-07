Lanús va por más ante el necesitado Talleres de Carlos Tevez

Con realidades opuestas, el Granate recibe a la T en “La Fortaleza” por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Hoy 08:23

Lanús recibe este viernes desde las 21.15 a Talleres de Córdoba en el Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez, por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El partido será transmitido por TNT Sports y tendrá como árbitro principal a Nicolás Lamolina, con Héctor Paletta en el VAR.

Lanús quiere seguir en alza

El Granate tuvo un inicio complicado en el torneo, con dos caídas consecutivas frente a Riestra y Rosario Central, pero logró recuperarse en la última jornada con un sólido 2-0 ante Sarmiento. A eso le sumó la clasificación a la próxima fase de la Copa Argentina, tras eliminar a Huracán.

Pese al envión anímico, Mauricio Pellegrino no podrá contar con Marcelino Moreno, Felipe Peña Biafore ni Matías Dejesús, todos lesionados. Las bajas preocupan en la antesala del cruce de octavos de final por la Copa Sudamericana, donde Lanús enfrentará a Central Córdoba.

Talleres, con Tévez en etapa de adaptación

La T sumó cuatro puntos en tres fechas bajo la conducción de Carlos Tévez, quien recién comenzó su ciclo en este Clausura. Perdió en su debut ante San Lorenzo, empató con Godoy Cruz y venció a Independiente en su última presentación.

Sin embargo, el presente en la tabla anual sigue siendo complejo: Talleres está en zona de descenso, igualado en puntos con Sarmiento y Aldosivi, lo que obliga a sumar de inmediato para escapar del fondo.

Los datos del partido

Hora: 21.15

TV: TNT Sports

Árbitro: Nicolás Lamolina

VAR: Héctor Paletta

Estadio: Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez