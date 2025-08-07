Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 08 AGO 2025 | 10º
X
Somos Deporte

Lanús venció a Talleres y logró su segundo triunfo consecutivo en el Clausura

El Granate se impuso por 1-0 en La Fortaleza ante la T en la continuidad de la cuarta fecha.

Hoy 23:27
Lanús festejo

Lanús se hizo fuerte como local y ganó 1-0 a Talleres en un partido correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura. El único gol del encuentro llegó sobre el final del primer tiempo, cuando Rodrigo Castillo anotó su tercer tanto en el certamen para darle la victoria a los dirigidos por Mauricio Pellegrino.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Con este resultado, el Granate mantiene el buen andar que viene demostrando en el torneo. Ahora, el equipo se prepara para un desafío importante: el próximo jueves 14 visitará el Estadio Único “Madre de Ciudades” para enfrentar a Central Córdoba en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Por su parte, Talleres, dirigido por Carlos Tevez, tendrá su próximo compromiso en casa. El lunes 18 recibirá a San Martín de San Juan en el Kempes, en busca de recuperarse y sumar en el Clausura.

TEMAS Carlos Tevez Liga Profesional de Fútbol Club Atlético Talleres de Córdoba Club Atlético Lanús

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. En un final electrizante, Central Córdoba rescató un empate ante Newell’s en Rosario
  2. 2. Elías Suárez y Carlos Silva Neder, la fórmula para gobernador y vice del Frente Cívico
  3. 3. Neder buscará retener su banca en el Senado y Tomás Figueroa iría con doble candidatura: senador y gobernador
  4. 4. Video impactante: dos hombres golpearon a mozas en una cervecería para no pagar la cuenta
  5. 5. Elecciones de octubre: cuatro frentes inscriptos para las nacionales y nueve para las provinciales
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT