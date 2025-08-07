Lanús venció a Talleres y logró su segundo triunfo consecutivo en el Clausura

El Granate se impuso por 1-0 en La Fortaleza ante la T en la continuidad de la cuarta fecha.

Hoy 23:27

Lanús se hizo fuerte como local y ganó 1-0 a Talleres en un partido correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura. El único gol del encuentro llegó sobre el final del primer tiempo, cuando Rodrigo Castillo anotó su tercer tanto en el certamen para darle la victoria a los dirigidos por Mauricio Pellegrino.

Con este resultado, el Granate mantiene el buen andar que viene demostrando en el torneo. Ahora, el equipo se prepara para un desafío importante: el próximo jueves 14 visitará el Estadio Único “Madre de Ciudades” para enfrentar a Central Córdoba en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Por su parte, Talleres, dirigido por Carlos Tevez, tendrá su próximo compromiso en casa. El lunes 18 recibirá a San Martín de San Juan en el Kempes, en busca de recuperarse y sumar en el Clausura.