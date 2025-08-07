Tigre y Huracán se ven las caras en Victoria en un duelo que promete

El Matador viene de eliminar a San Lorenzo de la Copa Argentina y el Globo también llega entonado tras el triunfazo ante Boca.

Hoy 08:23

Tigre y Huracán se enfrentan este viernes desde las 19.00 en el Estadio José Dellagiovanna, por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El encuentro será transmitido por TNT Sports, con Hernán Mastrángelo como árbitro principal y Ariel Penel a cargo del VAR.

El Matador llega con buen ánimo tras eliminar a San Lorenzo por 1-0 en la Copa Argentina, donde se medirá en cuartos de final ante Independiente Rivadavia. En el torneo local, los de Diego Dabove suman cuatro puntos producto de una derrota frente a Vélez, un empate ante Unión y una victoria sobre Argentinos Juniors.

Con ese rendimiento, Tigre se ubica octavo en la Zona A, el último puesto de clasificación a los playoffs. Además, se encuentra en zona de Copa Sudamericana en la tabla anual, lo que potencia sus aspiraciones internacionales.

Del otro lado, Huracán atraviesa un momento irregular. El equipo de Frank Darío Kudelka tuvo un mal arranque en el Clausura, con derrotas ante Belgrano y Estudiantes, pero logró levantar con una histórica victoria sobre Boca en el Tomás A. Ducó, la primera en 30 años.

Sin embargo, el Globo viene de caer ante Lanús por 2-0 y quedó eliminado de la Copa Argentina. Para este encuentro no contará con Matko Miljevic, quien arrastra una molestia muscular y fue descartado por el cuerpo técnico.

Los datos del partido

Hora: 19.00

TV: TNT Sports

Árbitro: Hernán Mastrángelo

VAR: Ariel Penel

Estadio: José Dellagiovanna