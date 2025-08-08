Caputo descartó cambios en el esquema cambiario después de las elecciones

El ministro de Economía defendió el plan económico de la Argentina y explicó la suba del dólar. “Me fastidia el tema”, sostuvo.

Hoy 08:35

El ministro de Economía, Luis Caputo, habló sobre la suba del dólar en julio y aseguró que no tendrá consecuencias en la inflación. Además, aseguró que tras las elecciones no habrá modificaciones en el esquema cambiario: “Me fastidia el tema, no va a haber ningún cambio ni nada”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El funcionario consideró que los argentinos “deberán acostumbrarse” al nuevo esquema de flotación de bandas. “El dólar flota. Puede subir o bajar. Esta semana bajó. Para algunos es difícil acostumbrarse porque tienen en el subconsciente que en la Argentina el dólar solo sube”, comenzó.

“Al no haber déficit fiscal, emisión monetaria, pasivos remunerados, ni convalidación monetaria, eventualmente puede haber volatilidad como en cualquier país”, agregó Caputo. “Hay que cambiar el chip. Es un proceso de aprendizaje que algunos lo hacen más rápido que otros”, manifestó.

Asimismo, defendió su plan económico y habló sobre los posibles efectos sobre los precios del aumento del tipo de cambio: “Venimos de muchos años de una situación en donde no había competencia, y donde la macroeconomía siempre estuvo desordenada porque había déficit financiado con emisión. Eso generaba una depreciación del valor de la moneda, eso es la contracara de la inflación. Ahora, el consumidor va al supermercado y hay más competencia, más productos. No hay miedo de que si vas un día después a comprar, el producto va a estar más caro”.

En sintonía, Santiago Bausili, el presidente del Banco Central (BCRA), coincidió con el titular del Palacio de Hacienda. “La inflación tapa todo y tapa la competencia. Vas perdiendo la noción de cuál es el precio de las cosas. Te olvidas de cuánto pagaste de un día para el otro”. Y sumó: “Cuando baja la inflación, podés comparar más los precios. No es que hay una apertura de la economía donde todo es reemplazado, ahora los mismos productos tienen un elemento más para competir”, expuso.

En la misma línea, el titular del BCRA habló sobre la última medida aprobada por la entidad. Este jueves, la entidad habilitó los cheques electrónicos (ECHEQ) en dólares, lo cual permite que los bancos ofrezcan cuentas corrientes en esa moneda y que los usuarios puedan girar cheques.

La decisión forma parte de la política del Gobierno nacional de fomentar la competencia de monedas y ampliar la oferta de productos y servicios financieros. Según el comunicado oficial, la medida apunta a que tanto personas como comercios puedan elegir la moneda que prefieran para sus operaciones cotidianas.