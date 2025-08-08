Camilla Luddington reveló que padece una enfermedad autoinmune

La actriz de Anatomía de Grey habló sobre su diagnóstico en un pódcast, y aseguró estar enfocada en su recuperación.

Camilla Luddington, reconocida por interpretar a la doctora Jo Wilson en la serie Anatomía de Grey, confirmó que fue diagnosticada con la enfermedad de Hashimoto, un trastorno autoinmune que afecta a la glándula tiroides, provocando inflamación y disminución de su funcionamiento.

La actriz compartió la noticia durante el último episodio del pódcast Call It What It Is (Llámalo por su nombre), que conduce junto a su compañera de elenco Jessica Capshaw. Durante la conversación, Luddington reflexionó sobre síntomas que había experimentado: “Siempre bromeo con que soy perezosa, lenta, que ando cansada o con ganas de ir a la cama, pero nunca pensé que pudiera haber una razón médica para eso”, expresó.

El diagnóstico llegó luego de realizarse unos análisis de sangre de rutina, que había venido postergando. Según relató, su médico le informó que todo estaba en orden, salvo por un dato importante.

“Escuché ‘enfermedad autoinmune’ y pensé: ‘¿Qué demonios?’. Luego me explicaron que era hipotiroidismo de Hashimoto y que es muy común”, señaló.

De acuerdo con la Johns Hopkins Medicine, esta enfermedad es más frecuente en mujeres entre los 30 y 60 años, puede desarrollarse durante el embarazo, y provoca síntomas como fatiga, aumento de peso, dolor en las articulaciones y estreñimiento.

Luddington, quien también participó en series como Californication y True Blood, reconoció que recibir el diagnóstico fue, en parte, un alivio: “Sentí que tenía la respuesta a algo que sabía que estaba pasando”, dijo, y agregó que por sufrir ansiedad relacionada con la salud, en ocasiones llegaba a dudar de sí misma.

Actualmente, aseguró que está en proceso de recuperación, aunque es consciente de que se trata de un camino largo. Además, expresó su deseo de compartir su experiencia para acompañar a otras personas que estén atravesando situaciones similares: “Si puedo hacer que alguien se sienta menos solo, entonces habrá valido la pena”, concluyó.