Cómo liberar espacio en tu teléfono: el impacto oculto de WhatsApp en la memoria

Aunque limpiar archivos y descargas es útil, WhatsApp acumula archivos ocultos que reducen el almacenamiento. Descubrí cómo liberar espacio con simples pasos.

Hoy 09:07

Una de las alertas más comunes que generan preocupación en los teléfonos es la notificación de “memoria llena”. A pesar de que muchos usuarios tienen el hábito de limpiar archivos y eliminar descargas, a menudo esto no es suficiente, especialmente cuando se trata de WhatsApp.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Esta popular aplicación de mensajería acumula una gran cantidad de archivos ocultos que terminan reduciendo el espacio de almacenamiento del dispositivo, afectando también el rendimiento del equipo. Una función poco conocida dentro de la aplicación es su "papelera", que aunque no es visible, permite liberar espacio si se vacía regularmente.

¿Dónde está la papelera de WhatsApp y cómo vaciarla?

A diferencia de una computadora, WhatsApp no cuenta con una papelera de reciclaje, pero sí guarda los archivos en un rincón dentro de sus "Ajustes". Para acceder y liberarte de estos archivos, solo hay que seguir unos sencillos pasos:

Abrir WhatsApp. Tocar los tres puntos ubicados en la esquina superior derecha. Seleccionar Ajustes o Configuración. Buscar la opción Almacenamiento y datos. Ingresar en Administrar almacenamiento.

En esta sección, podrás visualizar un informe detallado sobre el espacio ocupado por los archivos. Aquí podrás identificar el tipo de archivo, entrar a cada chat y eliminar aquellos archivos que ya no te interesan, ordenados por tamaño.

Es importante recordar que en WhatsApp, cada archivo compartido deja una huella. Ya sea imágenes, videos, documentos o notas de voz, todos estos archivos ocupan espacio. Este fenómeno se agrava cuando se tiene activada la descarga automática, una función que guarda archivos de manera automática sin que te des cuenta.

Desactivar la descarga automática

Una de las formas más efectivas para evitar que WhatsApp ocupe espacio sin control es desactivar esta opción. Así evitarás que la aplicación almacene imágenes, videos y otros archivos sin tu consentimiento.

Además, otra opción útil es revisar la categoría de “Reenviados muchas veces”, que suele estar llena de memes, fotos duplicadas y otros archivos innecesarios. Para quienes usan Android, también existe la posibilidad de borrar la caché de WhatsApp. Esto puede hacerse directamente desde los ajustes del sistema:

Ir a Aplicaciones. Buscar WhatsApp. Seleccionar Almacenamiento. Tocar Borrar caché.

Esto no borra chats ni archivos importantes, solo elimina esos datos temporales que ocupan espacio innecesariamente. Después de hacer esta limpieza, notarás una mejora en el rendimiento de tu teléfono, que será más rápido y tendrá más espacio libre para otras aplicaciones y tareas.