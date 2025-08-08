Córdoba: 46 detenidos en megaoperativo por robos y violencia

La Policía ejecutó múltiples allanamientos en la capital cordobesa, logrando la detención de 46 personas y el secuestro de armas y objetos robados.

Hoy 09:59

Al menos 46 personas fueron detenidas este viernes por la mañana en múltiples allanamientos en barrios de la ciudad de Córdoba en causas por robos y violencia, según informaron fuentes policiales.

En el marco de una investigación por hechos de robo calificado, delitos contra la propiedad y violencia urbana, personal de la Dirección General de Investigaciones Criminales llevó a cabo una serie de operativos.

Como resultado de los procedimientos, hasta el momento fueron detenidas 46 personas vinculadas a diferentes delitos y contravenciones. Además, se secuestraron 12 armas de fuego y diversos elementos de interés para las causas en curso.

Estuvieron presentes en la comisaría 20 el jefe de Policía, Leonardo Gutiérrez, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros y el director general de Investigaciones Criminales, Alberto Bietti.