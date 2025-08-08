Claves para disfrutar más en pareja los fines de semana

Expertos en vínculos afectivos compartieron estrategias para reducir el estrés, evitar discusiones y aprovechar mejor el tiempo compartido.

Hoy 10:02

Estar en pareja y trabajar varias horas en la semana no es tarea fácil y algunas veces pueden desencadenarse ciertos desencuentros que llevan al divorcio. Encontrar un equilibrio entra la vida profesional y personal se convierte en un reto para la mayoría.

Ante esta situación, los fines de semana son fundamentales para poder organizarse y tener tiempo juntos. Según el psicólogo estadounidense Mark Travers, especializado en relaciones, las parejas felices no improvisan cuando llegan al viernes: programan su tiempo libre para poder compartirlo y que no haya discusiones.

Para poder llevarlo a cabo, Travers señaló algunas cosas que deberían tener en cuenta las parejas a la hora de programar el fin de semana. No se trata solo de pasar mucho tiempo juntos sino que el mismo sea de calidad: no hay nada de malo en que cada uno pase unas horas con otras personas por separado, pero siempre con cierto equilibrio.

Por ejemplo, de nada sirve estar todo el fin de semana juntos si cada uno está absorto en el celular o la televisión. Según el psicólogo, las parejas más felices no sólo dedican tiempo el uno al otro, sino que lo hacen sin distracciones tecnológicas. No importa si es un desayuno en silencio, una cena improvisada o una caminata por la ciudad: lo que realmente importa es la presencia y la atención plenas.

El consejo más sorprendente de Travers es practicar el juego en paralelo, una idea tomada de la psicología infantil que consiste en hacer actividades diferentes, pero juntos. Después de una semana de trabajo puede que a uno le guste leer y al otro, ver un partido de fútbol o a uno escuchar música y a otro, cocinar.

A pesar de hacer cosas distintas, igual pueden compatibilizar y lo importante no es únicamente interactuar entre la pareja sino compartir espacio y momentos de calma porque esa es una forma de expresar que necesitamos tiempo para nuestras cosas, pero también estar con la persona que queremos.

Después de muchos años puede perderse la chispa, por lo que las parejas más estables no dejan que los vínculos emocionales dependan de la improvisación y crean rituales como, por ejemplo, fijar el domingo como un día para hacer un desayuno elaborado juntos o que el viernes por la noche esté reservado para una sesión de juegos de mesa entre ambos.

Hay problemas que se repiten en las parejas y que pueden terminar provocando que la vida sexual se resienta. Cuando pasan los primeros momentos de fogosidad, el “no tengo tiempo” o “estoy cansado” pasan a ser más habituales. Más allá de los estereotipos, el sexo programado no mata la pasión, sino que la potencia y Travers recuerda que una vida sexual activa está directamente relacionada con la felicidad en pareja.