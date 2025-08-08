Garnacho se va del Manchester United y elige al Chelsea: jugará con Enzo y Anselmino

El extremo de la Selección Argentina ya acordó su contrato con el campeón del Mundial de Clubes. Solo falta el acuerdo entre los clubes para cerrar la transferencia.

Hoy 11:37

Alejandro Garnacho será refuerzo del Chelsea. El delantero de la Selección Argentina ya cerró su contrato de palabra con los Blues y solo resta que Manchester United acepte la oferta para concretar su salida. En Londres compartirá equipo con Enzo Fernández y el juvenil Aarón Anselmino, reciente incorporación desde Boca.

El pase del extremo de 21 años se da en un contexto de ruptura total con el entrenador Rúben Amorim, quien lo marginó del equipo en la última temporada. El conflicto llegó al límite tras la final de la Europa League, cuando Garnacho expresó su molestia por jugar apenas 20 minutos: “Fue una temporada de mierda”, disparó. Amorim le respondió con dureza, criticándolo por su rendimiento en semifinales.

Mientras tanto, el United revolucionó su delantera con fichajes por más de 230 millones de euros: llegaron Bryan Mbeumo (81M), Matheus Cunha (73M) y Benjamin Šeško (76,5M + 8,5M en variables). Con ese panorama, Garnacho decidió buscar una salida, pero con la condición de seguir en la Premier League. Rechazó propuestas del Napoli, del fútbol español y una oferta millonaria del Al-Nassr, donde podría haber jugado con Cristiano Ronaldo, su ídolo.

La negociación con Chelsea venía desde hace semanas, pero los compromisos del club en el Mundial de Clubes habían frenado el avance. Ahora, con la venta de Noni Madueke al Arsenal por 48 millones de libras, los Blues reactivaron la operación y están decididos a quedarse con el argentino. Desde Inglaterra aseguran que el Manchester no aceptará menos de 80 millones de euros por su ficha.

Los números de Garnacho en Manchester United

Desde su debut en 2022, Alejandro Garnacho disputó 144 partidos con los Red Devils, marcó 26 goles y dio 22 asistencias. En ese tiempo, fue campeón de la Copa de la Liga en 2023 y de la FA Cup en 2024, torneo que conquistó tras vencer al Manchester City en la final por 2-1.

Todo indica que su próximo desafío será en el Chelsea, con una camiseta pesada, una base de compatriotas y un proyecto que apunta a volver a los primeros planos en Europa.