Wali Iturriaga agrega una nueva función de “La Jenny” en Santiago del Estero

La exitosa obra protagonizada suma una nueva función en el Teatro 25 de Mayo. Será el miércoles 20 de agosto.

Hoy 12:35

La comedia furor del país vuelve a Santiago del Estero con una función extra. Wali Iturriaga, el humorista más premiado y convocante de los últimos años, regresa con su show “La Jenny ¿Dónde está Juan Carlos?”.

La nueva función se presentará el miércoles 20 de agosto, a las 21, en el Teatro 25 de Mayo. Las entradas ya están disponibles en Norteticket.com y en la boletería del teatro.

Ganador del Premio Estrella de Mar 2024 como Mejor Humorista, Iturriaga trae una historia desopilante centrada en la rebelión del entrañable Juan Carlos, cansado de su tóxica esposa, La Jenny. Con actuaciones brillantes y una puesta en escena impactante, esta comedia garantiza carcajadas de principio a fin.

“La Jenny ¿Dónde está Juan Carlos?” cautiva a grandes y chicos con su humor inteligente, personajes entrañables y una energía imparable que ya hizo reír a miles de espectadores en todo el país.

No te quedes afuera de esta experiencia teatral única que ahora suma una nueva oportunidad para disfrutarla.