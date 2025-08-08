Balón de Oro 2025: los máximos candidatos tras una temporada marcada por el PSG y el Mundial de Clubes

France Football reveló la lista de los 30 nominados al prestigioso galardón y hay varios nombres que sobresalen por sus logros y estadísticas. Dembélé, Yamal y Mbappé pican en punta.

La carrera por el Balón de Oro 2025 ya comenzó. Este jueves, la revista France Football dio a conocer la lista oficial de los 30 futbolistas nominados, entre los cuales hay varios con argumentos sólidos para quedarse con el premio al mejor jugador del mundo en la temporada 2024/25.

Entre los candidatos más destacados figuran Ousmane Dembélé, Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Vitinha, con rendimientos sobresalientes tanto en clubes como en selecciones. En esta edición del premio, además de los torneos regulares, se tuvo en cuenta el impacto del Mundial de Clubes, que fue ganado por Chelsea.

Ousmane Dembélé (París Saint-Germain)

El delantero francés fue el alma del PSG campeón de Ligue 1, Copa de Francia y Champions League, donde brilló en la final con un histórico 5-0 al Inter. Bajo la conducción de Luis Enrique, se reinventó como centrodelantero y logró 35 goles y 16 asistencias en 53 partidos. Subcampeón del Mundial de Clubes, es el máximo favorito a ganar el Balón de Oro.

Lamine Yamal (Barcelona)

A sus 17 años, fue figura del Barcelona campeón de Liga, Copa del Rey y Supercopa de España. Además, alcanzó las semifinales de la Champions y la final de la Nations League con España, que perdió por penales ante Portugal. Con 18 goles y 25 asistencias en 55 partidos, su temporada fue consagratoria.

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Aunque no ganó títulos, vivió su año más goleador con 44 tantos y 5 asistencias en 59 partidos, lo que le valió la Bota de Oro. Su Real Madrid no pudo levantar trofeos importantes, pero su rendimiento individual lo mantiene entre los principales candidatos.

Vitinha (París Saint-Germain)

Fue uno de los cerebros del mediocampo del PSG campeón de tres títulos. Además, fue figura con Portugal, ganando la Nations League. Con 8 goles y 5 asistencias en 59 partidos, se consolidó como uno de los mejores volantes del mundo.

