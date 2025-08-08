Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 08 AGO 2025 | 15º
X
Somos Deporte

Unión Santiago firma convenio pionero para el cuidado de la salud bucal de sus semilleros

Este acuerdo tiene como propósito garantizar el cuidado bucodental de los jóvenes deportistas que integran el Programa Integral de Gestión Deportiva “Semilleros de Campeones”

Hoy 14:15
Unión Santiago

En una jornada institucional que reunió a familias, autoridades deportivas y profesionales de la salud, el Club Atlético Unión Santiago concretó la firma de un convenio estratégico con Grupo Prevo, equipo de especialistas en odontología deportiva liderado por la Mg. María Inés Guardiola

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Este acuerdo tiene como propósito garantizar el cuidado bucodental de los jóvenes deportistas que integran el Programa Integral de Gestión Deportiva “Semilleros de Campeones”, iniciativa que busca potenciar el desarrollo físico, técnico y humano de niños en las categorías formativas del club.

A partir de la implementación de este convenio, los y las integrantes del programa accederán a seguimiento odontológico personalizado, campañas de prevención, atención ante lesiones y control de factores que pueden afectar su rendimiento en la cancha. 

Objetivos principales

● Mejorar el rendimiento deportivo a través del cuidado de la salud bucodental. 

● Prevenir lesiones musculares y acortar los tiempos de recuperación física. 

● Concientizar a jugadores, entrenadores y familias sobre la importancia de la salud bucal en el deporte. 

● Brindar atención odontológica personalizada y acceso a controles periódicos. 

Desde la institución destacaron que “la salud bucal está directamente vinculada al desempeño físico y psicológico de los deportistas. Problemas como caries, infecciones o maloclusión dental pueden derivar en lesiones musculares, fatiga o pérdida de concentración. Queremos prevenir, formar y cuidar a nuestros jugadores desde la base”. 

Con esta alianza, Unión Santiago se posiciona a la vanguardia en el deporte regional, integrando el cuidado odontológico dentro de la formación integral de sus futuras promesas. 

TEMAS Club Atlético Unión Santiago

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Video impactante: dos hombres golpearon a mozas en una cervecería para no pagar la cuenta
  2. 2. Neder buscará retener su banca en el Senado y Tomás Figueroa iría con doble candidatura: senador y gobernador
  3. 3. Elecciones de octubre: cuatro frentes inscriptos para las nacionales y nueve para las provinciales
  4. 4. Mauricio Macri y Karina Milei sellaron una alianza electoral entre La Libertad Avanza y el PRO en la Ciudad de Buenos Aires
  5. 5. El tiempo para este viernes 8 de agosto en Santiago del Estero: 17ºC de máxima previo a un fin de semana frío pero soleado
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT