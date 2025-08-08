Unión Santiago firma convenio pionero para el cuidado de la salud bucal de sus semilleros

Este acuerdo tiene como propósito garantizar el cuidado bucodental de los jóvenes deportistas que integran el Programa Integral de Gestión Deportiva “Semilleros de Campeones”

En una jornada institucional que reunió a familias, autoridades deportivas y profesionales de la salud, el Club Atlético Unión Santiago concretó la firma de un convenio estratégico con Grupo Prevo, equipo de especialistas en odontología deportiva liderado por la Mg. María Inés Guardiola.

Este acuerdo tiene como propósito garantizar el cuidado bucodental de los jóvenes deportistas que integran el Programa Integral de Gestión Deportiva “Semilleros de Campeones”, iniciativa que busca potenciar el desarrollo físico, técnico y humano de niños en las categorías formativas del club.

A partir de la implementación de este convenio, los y las integrantes del programa accederán a seguimiento odontológico personalizado, campañas de prevención, atención ante lesiones y control de factores que pueden afectar su rendimiento en la cancha.

Objetivos principales

● Mejorar el rendimiento deportivo a través del cuidado de la salud bucodental.

● Prevenir lesiones musculares y acortar los tiempos de recuperación física.

● Concientizar a jugadores, entrenadores y familias sobre la importancia de la salud bucal en el deporte.

● Brindar atención odontológica personalizada y acceso a controles periódicos.

Desde la institución destacaron que “la salud bucal está directamente vinculada al desempeño físico y psicológico de los deportistas. Problemas como caries, infecciones o maloclusión dental pueden derivar en lesiones musculares, fatiga o pérdida de concentración. Queremos prevenir, formar y cuidar a nuestros jugadores desde la base”.

Con esta alianza, Unión Santiago se posiciona a la vanguardia en el deporte regional, integrando el cuidado odontológico dentro de la formación integral de sus futuras promesas.