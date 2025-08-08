Messi y De Paul van por más: Inter Miami enfrentará a Tigres en los cuartos de la Leagues Cup

El equipo estadounidense, que sigue invicto en el torneo, se medirá ante los mexicanos comandados por Ángel Correa, máximo goleador del certamen.

Hoy 14:29

El Inter Miami de Lionel Messi y Rodrigo De Paul ya tiene rival para los cuartos de final de la Leagues Cup: será Tigres UANL, el conjunto mexicano donde brilla Ángel Correa, goleador del certamen con cuatro tantos.

El cruce será a partido único en el Chase Stadium de Miami, aunque todavía no se confirmó la fecha exacta. Se espera que el duelo se juegue entre el lunes 18 y el miércoles 20 de agosto.

Mientras el plantel de las Garzas aguarda por la recuperación de su capitán, el equipo continúa invicto en el torneo y con la ilusión intacta de pelear por el título continental.

Choque de argentinos

Del otro lado, Tigres llega en alza y con un Correa encendido. El delantero surgido de San Lorenzo ya se ganó un lugar en el once titular y será una amenaza constante para la defensa rosa y negra.

Si Inter Miami logra avanzar, podría enfrentarse en semifinales con Orlando City, su clásico rival, que deberá eliminar antes a Toluca en suelo mexicano.