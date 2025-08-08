Comenzaron las capacitaciones tecnológicas gratuitas para adultos mayores en La Banda

El objetivo de esta propuesta es promover la autonomía e inclusión digital de las personas mayores.

Hoy 15:10

La Oficina del Adulto Mayor de forma articulada con Punto Digital Banda, brindaron un Taller Sobre Manejo de Celular Para Adultos Mayores, en el marco del Programa de Alfabetización Digital Para Adultos Mayores que fue lanzado por el municipio, el pasado 1 de agosto.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El objetivo de esta propuesta es promover la autonomía e inclusión digital de las personas mayores, brindándoles herramientas que les permitan desenvolverse con confianza en el uso de celulares, aplicaciones y programas informáticos básicos.

De este modo, el día jueves, los participantes de la comisión del turno tarde comenzaron su instrucción sobre uso y funciones básicas de los celulares y aplicaciones (App), que se extenderá durante todo el mes de agosto con encuentros semanales.

Al respecto, la responsable de la Oficina del Adulto Mayor, Joana Serrano, explicó: “Esta actividad está dentro del Programa de Alfabetización Digital Para Adultos Mayores que gracias a la gestión del intendente Roger Nediani, el municipio de La Banda comenzó a implementar el pasado 1 de agosto.

La idea u objetivo de esta propuesta es capacitar a nuestros adultos mayores en el uso de la tecnología. Sabemos que muchas veces es dificultoso para ellos adaptarse a las tecnologías a medida que éstas avanzan.

Entonces, la idea es que ellos puedan sentirse activos, acompañados y útiles. Además, esto también les sirve para socializar entre ellos, conocer a más gente y estar más en contacto con sus familiares.

En esta primera etapa hemos comenzado con el uso y funciones básicas de los celulares y las aplicaciones (App). Todo esto se trabajará durante el mes de agosto, en cuatro comisiones que se reúnen en las instalaciones de la Casa del Bicentenario de La Banda.

Luego, en el mes de septiembre vamos a continuar con lo que es computación, uso de una computadora y el manejo de los programas como Excel, Word y Google, que muchos han solicitado”.

Cabe recordar, que este taller está dividido en dos comisiones, una se reúne los lunes y viernes de 10 a 11:30 y la otra los martes y jueves de 15:30 a 16:30 en la Casa del Bicentenario.

Los interesados en sumarse a esta propuesta lo pueden hacer en la comisión de la tarde ya que quedan lugares vacantes en ese turno. Para inscribirse deben dirigirse a la Secretaría de Salud, situada sobre la Av. Besares y Alem, de lunes a viernes de 8 a 12.