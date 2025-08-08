Qué pasará con los tres jugadores borrados por Gallardo en River

Rojas, Lanzini y Kranevitter no son tenidos en cuenta por el Muñeco para este semestre.

Hoy 13:48

Marcelo Gallardo inició una profunda limpieza en el plantel de River Plate de cara al segundo semestre del año. Pese a la llegada de cuatro refuerzos y la reincorporación de jóvenes defensores que estaban a préstamo, varios futbolistas no lograron reubicarse y podrían quedarse sin jugar hasta fin de año.

Entre los casos más resonantes están Manuel Lanzini, Matías Rojas y Matías Kranevitter, quienes fueron excluidos de la lista de la Copa Libertadores y ya no son tenidos en cuenta por el entrenador. Todo indica que quedarán libres en diciembre si no aparece una propuesta en las próximas semanas.

Rojas, sin minutos ni ofertas concretas

El paraguayo Matías Rojas apenas disputó 7 partidos desde su llegada a Núñez, con 118 minutos en cancha y un solo gol, convertido de cabeza ante Platense en Vicente López. Sin ofertas firmes, sigue entrenándose con el grupo de jugadores apartados.

Su salida podría representar una solución importante para River, ya que además de su salario alto, liberaría un cupo de extranjero. Sin embargo, su situación no parece resolverse en el corto plazo.

Lanzini, con sondeos pero sin acuerdo

El caso de Manuel Lanzini es similar. Si bien hubo sondeos de la MLS, Vélez, clubes de México y hasta Estudiantes de La Plata (ante la posible salida de Tiago Palacios), las pretensiones económicas del volante habrían frenado cualquier avance.

En lo que va del año, el ex West Ham jugó 14 partidos y marcó un golazo frente a Independiente del Valle por la Copa Libertadores, pero nunca logró asentarse como titular. Su continuidad en el club hasta diciembre parece un hecho.

Kranevitter, sin lugar y sin destino

Tras su paso por Monterrey, Matías Kranevitter regresó a River, pero nunca recuperó el nivel esperado. Hoy está por detrás de nombres como Enzo Pérez y Juan Carlos Portillo, y no será considerado por Gallardo.

Aunque recibió llamados desde México y Estados Unidos, ninguna propuesta se concretó. Todo apunta a que se marchará libre a fin de año.