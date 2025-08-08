Resultados, tablas y próximos duelos del Torneo Juvenil del Consejo Federal

En esta ocasión, el Auri tendrá fecha libre, lo que le permitirá recuperar energías. Por su parte, el Tricolor sí verá acción: se medirá ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy, en una serie de partidos que serán clave para sus aspiraciones en la tabla.
La emoción del Torneo Juvenil del Consejo Federal regresa este fin de semana con la disputa de la 10ª fecha, en la que Mitre y Unión Santiago representan a Santiago del Estero dentro de la Zona 1 Norte. Ambos clubes compiten en las categorías Sub-13, Sub-15 y Sub-17, donde siguen dando pelea en busca de la clasificación.
En esta ocasión, el Auri tendrá fecha libre, lo que le permitirá recuperar energías y trabajar de cara a los próximos compromisos. Por su parte, el Tricolor sí verá acción: se medirá ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy, en una serie de partidos que serán clave para sus aspiraciones en la tabla.
La jornada promete definir posiciones importantes en la recta final del torneo, donde cada punto vale oro. Los hinchas podrán seguir de cerca los resultados, tablas y próximos encuentros, que marcarán el rumbo de los equipos santiagueños en esta exigente competencia juvenil.
ZONA 1 NORTE - CATEGORÍA SUB-13
Gimnasia y Esgrima (Jujuy), Juventud Antoniana (Salta), Central Norte (Salta), Gimnasia y Tiro (Salta), San Martin (Tucumán), Unión Santiago (Sgo. Estero) y Mitre (Sgo. Estero).
Fecha 1
CENTRAL NORTE (SALTA) MITRE (SGO. ESTERO) 7-1
G. Y ESGRIMA (JUJUY) - CENTRO JUVENTUD ANTONIANA 3:2
UNION SANTIAGO - GIMNASIA Y TIRO (SALTA) 1:1
Fecha 2
GIMNASIA Y TIRO (SALTA) - G. Y ESGRIMA (JUJUY) 1:1
CENTRO JUVENTUD ANTONIANA - CENTRAL NORTE (SALTA) 0:2
MITRE (SGO. ESTERO) - SAN MARTIN (TUCUMAN) 1:1
Fecha 3
CENTRAL NORTE (SALTA) - GIMNASIA Y TIRO (SALTA) 2:1
G. Y ESGRIMA (JUJUY) - UNION SANTIAGO 1:3
SAN MARTIN (TUCUMAN) - CENTRO JUVENTUD ANTONIANA 0:0
Fecha 4
GIMNASIA Y TIRO (SALTA) - SAN MARTIN (TUCUMAN) 2:0
CENTRO JUVENTUD ANTONIANA - MITRE (SGO. ESTERO) 5:1
UNION SANTIAGO - CENTRAL NORTE (SALTA) 2:3
Fecha 5
CENTRAL NORTE (SALTA) - G. Y ESGRIMA (JUJUY) 1:1
MITRE (SGO. ESTERO) - GIMNASIA Y TIRO (SALTA) 2:1
SAN MARTIN (TUCUMAN) - UNION SANTIAGO 0:1
Fecha 6
G. Y ESGRIMA (JUJUY) - SAN MARTIN (TUCUMAN) 0:0
GIMNASIA Y TIRO (SALTA) - CENTRO JUVENTUD ANTONIANA 0:1
UNION SANTIAGO - MITRE (SGO. ESTERO) 1:0
Fecha 7
CENTRO JUVENTUD ANTONIANA - UNION SANTIAGO 3:1
MITRE (SGO. ESTERO) - G. Y ESGRIMA (JUJUY)0:1
SAN MARTIN (TUCUMAN) - CENTRAL NORTE (SALTA) 1:1
Fecha 8
GIMNASIA Y TIRO (SALTA) - UNION SANTIAGO1:2
CENTRO JUVENTUD ANTONIANA - G. Y ESGRIMA (JUJUY) 1:1
MITRE (SGO. ESTERO) - CENTRAL NORTE (SALTA) 1:3
Fecha 9
CENTRAL NORTE (SALTA) - CENTRO JUVENTUD ANTONIANA 8:0
G. Y ESGRIMA (JUJUY) - GIMNASIA Y TIRO (SALTA) 0:1
SAN MARTIN (TUCUMAN) - MITRE (SGO. ESTERO) 1:1
Fecha 10 / 10.08.2025
GIMNASIA Y TIRO (SALTA) - CENTRAL NORTE (SALTA)
CENTRO JUVENTUD ANTONIANA - SAN MARTIN (TUCUMAN)
UNION SANTIAGO - G. Y ESGRIMA (JUJUY)
Fecha 11 / 24.08.2025
CENTRAL NORTE (SALTA) - UNION SANTIAGO
MITRE (SGO. ESTERO) - CENTRO JUVENTUD ANTONIANA
SAN MARTIN (TUCUMAN) - GIMNASIA Y TIRO (SALTA)
Fecha 12 / 31.08.2025
G. Y ESGRIMA (JUJUY) - CENTRAL NORTE (SALTA)
GIMNASIA Y TIRO (SALTA) - MITRE (SGO. ESTERO)
UNION SANTIAGO - SAN MARTIN (TUCUMAN)
Fecha 13 / 14.09.2025
CENTRO JUVENTUD ANTONIANA - GIMNASIA Y TIRO (SALTA)
MITRE (SGO. ESTERO) - UNION SANTIAGO
SAN MARTIN (TUCUMAN) - G. Y ESGRIMA (JUJUY)
Fecha 14 / 28.09.2025
CENTRAL NORTE (SALTA) - SAN MARTIN (TUCUMAN)
G. Y ESGRIMA (JUJUY) - MITRE (SGO. ESTERO)
UNION SANTIAGO - CENTRO JUVENTUD ANTONIANA
ZONA 1 NORTE - CATEGORÍA SUB-15
Gimnasia y Esgrima (Jujuy), Juventud Antoniana (Salta), Central Norte (Salta), Gimnasia y Tiro (Salta), San Martin (Tucumán), Unión Santiago (Sgo. Estero) y Mitre (Sgo. Estero).
Fecha 1 / 05.04.2025
CENTRAL NORTE (SALTA) - MITRE (SGO. ESTERO) 1:0
G. Y ESGRIMA (JUJUY) - CENTRO JUVENTUD ANTONIANA 2:4
UNION SANTIAGO - GIMNASIA Y TIRO (SALTA) 1:0
Fecha 2 / 17.04.2025
GIMNASIA Y TIRO (SALTA) - G. Y ESGRIMA (JUJUY) 2:0
CENTRO JUVENTUD ANTONIANA - CENTRAL NORTE (SALTA) 0:2
MITRE (SGO. ESTERO) - SAN MARTIN (TUCUMAN) 0:0
Fecha 3 / 03.05.2025
CENTRAL NORTE (SALTA) - GIMNASIA Y TIRO (SALTA) 2:1
G. Y ESGRIMA (JUJUY) - UNION SANTIAGO 4:0
SAN MARTIN (TUCUMAN) - CENTRO JUVENTUD ANTONIANA 2:1
Fecha 4 / 18.05.2025
GIMNASIA Y TIRO (SALTA) - SAN MARTIN (TUCUMAN) 2:1
CENTRO JUVENTUD ANTONIANA - MITRE (SGO. ESTERO) 0:0
UNION SANTIAGO - CENTRAL NORTE (SALTA) 1:0
Fecha 5 / 01.06.2025
CENTRAL NORTE (SALTA) - G. Y ESGRIMA (JUJUY) 4:1
MITRE (SGO. ESTERO) - GIMNASIA Y TIRO (SALTA) 0:0
SAN MARTIN (TUCUMAN) - UNION SANTIAGO 3:0
Fecha 6 / 14.06.2025
G. Y ESGRIMA (JUJUY) - SAN MARTIN (TUCUMAN) 1:0
GIMNASIA Y TIRO (SALTA) - CENTRO JUVENTUD ANTONIANA 2:0
UNION SANTIAGO - MITRE (SGO. ESTERO) 3:1
Fecha 7 / 29.06.2025
CENTRO JUVENTUD ANTONIANA - UNION SANTIAGO 0:1
MITRE (SGO. ESTERO) - G. Y ESGRIMA (JUJUY) 2:0
SAN MARTIN (TUCUMAN) - CENTRAL NORTE (SALTA) 0:1
Fecha 8 / 13.07.2025
GIMNASIA Y TIRO (SALTA) - UNION SANTIAGO 0:0
CENTRO JUVENTUD ANTONIANA - G. Y ESGRIMA (JUJUY) 0:0
MITRE (SGO. ESTERO) - CENTRAL NORTE (SALTA) 0:1
Fecha 9 / 27.07.2025
CENTRAL NORTE (SALTA) - CENTRO JUVENTUD ANTONIANA 1:1
G. Y ESGRIMA (JUJUY) - GIMNASIA Y TIRO (SALTA) 1:3
SAN MARTIN (TUCUMAN) - MITRE (SGO. ESTERO) 1:0
Fecha 10 / 10.08.2025
GIMNASIA Y TIRO (SALTA) - CENTRAL NORTE (SALTA)
CENTRO JUVENTUD ANTONIANA - SAN MARTIN (TUCUMAN)
UNION SANTIAGO - G. Y ESGRIMA (JUJUY)
Fecha 11 / 24.08.2025
CENTRAL NORTE (SALTA) - UNION SANTIAGO
MITRE (SGO. ESTERO) - CENTRO JUVENTUD ANTONIANA
SAN MARTIN (TUCUMAN) - GIMNASIA Y TIRO (SALTA)
Fecha 12 / 31.08.2025
G. Y ESGRIMA (JUJUY) - CENTRAL NORTE (SALTA)
GIMNASIA Y TIRO (SALTA) - MITRE (SGO. ESTERO)
UNION SANTIAGO - SAN MARTIN (TUCUMAN)
Fecha 13 / 14.09.2025
CENTRO JUVENTUD ANTONIANA - GIMNASIA Y TIRO (SALTA)
MITRE (SGO. ESTERO) - UNION SANTIAGO
SAN MARTIN (TUCUMAN) - G. Y ESGRIMA (JUJUY)
Fecha 14 / 28.09.2025
CENTRAL NORTE (SALTA) - SAN MARTIN (TUCUMAN)
G. Y ESGRIMA (JUJUY) - MITRE (SGO. ESTERO)
UNION SANTIAGO - CENTRO JUVENTUD ANTONIANA
ZONA 1 NORTE - CATEGORÍA SUB-17
Gimnasia y Esgrima (Jujuy), Juventud Antoniana (Salta), Central Norte (Salta), Gimnasia y Tiro (Salta), San Martin (Tucumán), Unión Santiago (Sgo. Estero) y Mitre (Sgo. Estero).
Fecha 1 / 05.04.2025
CENTRAL NORTE (SALTA) - MITRE (SGO. ESTERO) 2:0
G. Y ESGRIMA (JUJUY) - CENTRO JUVENTUD ANTONIANA 2:1
UNION SANTIAGO - GIMNASIA Y TIRO (SALTA) 0:0
Fecha 2 / 17.04.2025
GIMNASIA Y TIRO (SALTA) - G. Y ESGRIMA (JUJUY) 3:2
CENTRO JUVENTUD ANTONIANA - CENTRAL NORTE (SALTA) 1:3
MITRE (SGO. ESTERO) - SAN MARTIN (TUCUMAN) 1:0
Fecha 3 / 02.05.2025
CENTRAL NORTE (SALTA) - GIMNASIA Y TIRO (SALTA) 1:2*
G. Y ESGRIMA (JUJUY) - UNION SANTIAGO 0:0
SAN MARTIN (TUCUMAN) - CENTRO JUVENTUD ANTONIANA 5:1
Fecha 4 / 18.05.2025
GIMNASIA Y TIRO (SALTA) - SAN MARTIN (TUCUMAN) 1:1
CENTRO JUVENTUD ANTONIANA - MITRE (SGO. ESTERO) 1:0
UNION SANTIAGO - CENTRAL NORTE (SALTA) 0:1
Fecha 5 / 01.06.2025
CENTRAL NORTE (SALTA) - G. Y ESGRIMA (JUJUY) 1:1
MITRE (SGO. ESTERO) - GIMNASIA Y TIRO (SALTA) 0:0
SAN MARTIN (TUCUMAN) - UNION SANTIAGO 1:1
Fecha 6 / 14.06.2025
G. Y ESGRIMA (JUJUY) - SAN MARTIN (TUCUMAN) 1:1
GIMNASIA Y TIRO (SALTA) - CENTRO JUVENTUD ANTONIANA 1:0
UNION SANTIAGO - MITRE (SGO. ESTERO) 0:1
Fecha 7 / 29.06.2025
CENTRO JUVENTUD ANTONIANA - UNION SANTIAGO 0:2
MITRE (SGO. ESTERO) - G. Y ESGRIMA (JUJUY) 1:1
SAN MARTIN (TUCUMAN) - CENTRAL NORTE (SALTA) 0:2
Fecha 8 / 13.07.2025
GIMNASIA Y TIRO (SALTA) - UNION SANTIAGO 2:1
CENTRO JUVENTUD ANTONIANA - G. Y ESGRIMA (JUJUY) 2:0
MITRE (SGO. ESTERO) - CENTRAL NORTE (SALTA) 2:3
Fecha 9 / 27.07.2025
CENTRAL NORTE (SALTA) - CENTRO JUVENTUD ANTONIANA 1:2
G. Y ESGRIMA (JUJUY) - GIMNASIA Y TIRO (SALTA) 1:3
SAN MARTIN (TUCUMAN) - MITRE (SGO. ESTERO) 2:1
Fecha 10 / 10.08.2025
GIMNASIA Y TIRO (SALTA) - CENTRAL NORTE (SALTA)
CENTRO JUVENTUD ANTONIANA - SAN MARTIN (TUCUMAN)
UNION SANTIAGO - G. Y ESGRIMA (JUJUY)
Fecha 11 / 24.08.2025
CENTRAL NORTE (SALTA) - UNION SANTIAGO
MITRE (SGO. ESTERO) - CENTRO JUVENTUD ANTONIANA
SAN MARTIN (TUCUMAN) - GIMNASIA Y TIRO (SALTA)
Fecha 12 / 31.08.2025
G. Y ESGRIMA (JUJUY) - CENTRAL NORTE (SALTA)
GIMNASIA Y TIRO (SALTA) - MITRE (SGO. ESTERO)
UNION SANTIAGO - SAN MARTIN (TUCUMAN)
Fecha 13 / 14.09.2025
CENTRO JUVENTUD ANTONIANA - GIMNASIA Y TIRO (SALTA)
MITRE (SGO. ESTERO) - UNION SANTIAGO
SAN MARTIN (TUCUMAN) - G. Y ESGRIMA (JUJUY)
Fecha 14 / 28.09.2025
CENTRAL NORTE (SALTA) - SAN MARTIN (TUCUMAN)
G. Y ESGRIMA (JUJUY) - MITRE (SGO. ESTERO)
UNION SANTIAGO - CENTRO JUVENTUD ANTONIANA
La fase de grupos finalizará el 28 de septiembre y en octubre comenzarán los playoffs en busca del título.