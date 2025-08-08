ADPRA realizó una declaración por el uso de la consigna “Nunca Más”

Manifestaron su rechazo ante la utilización impropia, despectiva o políticamente interesada de la consigna “Nunca Más”.

Hoy 19:20

La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), emitió un pronunciamiento – que suscribe también el Defensor del Pueblo de la provincia de Santiago del Estero, Dr. Daniel Edgardo Escobar Correa-, y expresa «su profunda preocupación y rechazo ante la utilización impropia, despectiva o políticamente interesada de la consigna “Nunca Más” por parte de altas autoridades del Estado y sectores del oficialismo nacional».

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Añade la ADPRA que “Nunca Más” constituye una expresión que remite a un momento fundacional de la democracia argentina recuperada, vinculada al repudio del terrorismo de Estado, al reconocimiento de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983) y al compromiso con su no repetición».

Puntualiza la ADPRA que «su significado fue consolidado institucionalmente a través del informe de la CONADEP y del Juicio a las Juntas, y su vigencia ha sido sostenida por la sociedad civil, los organismos de derechos humanos y las políticas públicas construidas en democracia»!.

Subraya que «su resignificación ajena a este marco no solo banaliza un símbolo histórico, sino que genera un retroceso en el consenso democrático construido en torno a la garantía de no repetición, base esencial de la arquitectura nacional e internacional de los derechos humanos».

Advierten «las Defensorías del Pueblo, en su carácter de órganos autónomos con mandato legal para la promoción y protección de los derechos humanos, consideran que la utilización descontextualizada o peyorativa de la consigna “Nunca Más” compromete los marcos normativos e institucionales que estructuran la política de memoria, verdad y justicia en la Argentina».

Concluye que «por ello, desde ADPRA exhortamos al respeto institucional y político del significado histórico, ético y jurídico del “Nunca Más”. Defenderlo no es un gesto declamativo: es preservar los fundamentos democráticos del Estado de Derecho que se construyen día a día».