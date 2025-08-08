River va por más visitando a un necesitado Independiente en un clásico que promete

El Millonario, que viene de festejar en la Copa Argentina, enfrenta al Rojo, que busca su primer triunfo en el Torneo Clausura.

Este sábado a las 18.30, Independiente recibirá a River en el estadio Libertadores de América por la cuarta fecha del Torneo Clausura. El equipo de Julio Vaccari atraviesa un momento complicado y necesita un triunfo para cortar la mala racha, mientras que el Millonario intentará volver a lo más alto de la Zona B. El árbitro será Nazareno Arasa.

River llega con la posibilidad de convertirse en único líder de su grupo en caso de ganar, ya que suma siete puntos, uno menos que San Lorenzo, que ya jugó su partido. El conjunto de Marcelo Gallardo llega con la confianza en alza tras vencer 3-0 a San Martín de Tucumán en Santiago del Estero por Copa Argentina, un triunfo que le permitió dejar atrás el empate sin goles ante el Ciclón. El DT planea mantener la base titular, con Miguel Borja como referencia de ataque, Facundo Colidio por izquierda y la duda entre Juan Fernando Quintero y el juvenil Santiago Lencina por derecha.

En la vereda opuesta, Independiente llega último en la Zona B con solo un punto y sin ganar en el torneo. El Rojo viene de quedar eliminado de la Copa Argentina frente a Belgrano y de caer ante Gimnasia y Talleres. Vaccari analiza si volcar toda la energía en el Clausura o reservar jugadores pensando en el duelo del miércoles ante Universidad de Chile por la Copa Sudamericana. En el último enfrentamiento, en febrero, River se impuso 2-0 con doblete de Colidio, por lo que el Rojo buscará revancha ante su gente.

Formaciones probables:

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera o Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Iván Marcone, Luciano Cabral; Walter Mazzanti, Gabriel Ávalos y Santiago Montiel. DT: Julio Vaccari.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza; Santiago Lencina o Juan Fernando Quintero, Miguel Borja y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Hora: 18.30

TV: ESPN Premium

Árbitro: Nazareno Arasa

Estadio: Libertadores de América