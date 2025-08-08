La Banda inaugurará “La Casa de la Chacarera” con tres días de música, danza y tradición

Del 15 al 17 de agosto, en el barrio Los Lagos de La Banda, se abrirán las puertas de un espacio único dedicado a uno de los ritmos más representativos de Santiago del Estero: la chacarera.

La propuesta forma parte de la tradicional Fiesta de la Abuela Carabajal y contará con actividades culturales, artísticas y gastronómicas.

La esquina de Avenida 25 de Mayo y Tucumán, en la ciudad de La Banda, será escenario de un hecho histórico para la cultura santiagueña: la inauguración de “La Casa de la Chacarera”, un lugar destinado a difundir, revalorizar y celebrar el ritmo popular que nació en esta provincia y hoy se reconoce en todo el país.

La apertura oficial será el viernes 15 de agosto a las 9:00, con entrada libre y gratuita. Durante tres jornadas, de 9 a 21 horas, el público podrá disfrutar de homenajes, disertaciones, exposiciones de artistas plásticos, muestras de academias de danza, recitales de músicos locales y nacionales, además de una propuesta gastronómica con sabores regionales.

Un espacio para la identidad santiagueña y federal

La iniciativa, ideada y creada por el cantautor bandeño Ciro Acuña, está organizada por la Asociación Civil de Fomento Vecinal de La Banda y cuenta con declaraciones de interés provincial, legislativo, educativo y de economía social.

“La Casa de la Chacarera” no solo será un punto de encuentro cultural en Santiago del Estero, sino que tendrá carácter itinerante, llevando la tradición de este ritmo a distintos puntos del país y del mundo.

Según registros históricos, la chacarera se bailó por primera vez en 1850. Ahora, por primera vez, tendrá un espacio propio que resguarde su memoria y difunda su esencia.

En el marco de la Fiesta de la Abuela Carabajal

La inauguración se enmarca en el inicio de la Fiesta de la Abuela Carabajal, uno de los eventos folclóricos más importantes del país, que reúne a miles de visitantes cada agosto para celebrar la música y la cultura santiagueña.

Quienes deseen participar en la grilla de actividades pueden comunicarse al 385-4048910 (de 10 a 18 horas) para coordinar su presentación.