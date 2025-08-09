El Frente Cívico proclamó la fórmula Elías Suárez – Carlos Silva Neder para las elecciones provinciales 2025

El acto, presidido por el máximo referente del oficialismo, el gobernador Gerardo Zamora, se realizó en la sede del Consejo de Ciencias Económicas.

Hoy 12:41

En un acto encabezado por el gobernador Gerardo Zamora, el Frente Cívico por Santiago del Estero presentó oficialmente, este sábado, la fórmula integrada por Elías Miguel Suárez como candidato a gobernador y Carlos Silva Neder como candidato a vicegobernador, de cara a las elecciones provinciales del próximo 26 de octubre.

La proclamación se llevó a cabo en la sede del Consejo de Ciencias Económicas, frente a la plaza Sarmiento de la ciudad Capital, con la presencia del gabinete provincial, representantes de las fuerzas políticas que integran el Frente, dirigentes sociales y sindicales, además de referentes de los 26 partidos que conforman la alianza de gobierno.

En su mensaje, Gerardo Zamora recordó los inicios del Frente Cívico: “Iniciamos un proyecto que sentaba bases para el crecimiento y el desarrollo, pero sobre todo de unión para los santiagueños. Nos juntamos radicales, peronistas y de otros partidos para generar consensos y dar esperanza a los trabajadores en sus raíces. Gobernamos con aciertos y errores, pero siempre pensando en los intereses de todos, evitando descalificaciones y trabajando por Santiago del Estero”.

Zamora destacó las cualidades de Suárez: “Es de bajo perfil, se lleva bien con todos, es un trabajador incansable. Sabe lo que tiene que hacer: mantener este equipo. Lo vamos a acompañar con Claudia desde el lugar que estemos. Si creen que estamos encaminados, les pido que acompañen a Elías Suárez y Carlos Silva Neder”.

Por su parte, Elías Suárez expresó su agradecimiento y compromiso: “Necesito el acompañamiento y el apoyo de todos. Junto a Gerardo y Claudia aprendí mucho a lo largo de estos años. Vamos a seguir adelante y plantearle al pueblo soluciones para vivir mejor. Pensamos en una provincia con un Estado eficiente, con diálogo, consensos y paz social sostenible. Hicimos muchas obras que posicionaron a Santiago en otro nivel y vamos a seguir ese camino. Pido a Dios que me dé la fortaleza para lo que ustedes me encomiendan”.

También remarcó la importancia del movimiento obrero como “columna vertebral” y adelantó la pronta inauguración de la ampliación del CEPSI con más de 7.000 metros cuadrados.

En tanto, Carlos Silva Neder puso en valor los logros del Frente Cívico en estos años: “Vaya que lo logró, Dr. Zamora: hay un Santiago distinto, progresista y solidario, que sobre el diálogo construyó lo que se le debía a esta provincia. Hoy nos sentimos orgullosos de ser santiagueños, también quienes tuvieron que emigrar. Santiago ha crecido muchísimo, con más de 30.000 viviendas sociales y un 85% de santiagueños viviendo en hogares propios. Mucho y bueno está por venir; a trabajar por Santiago y para que el Frente Cívico siga adelante”.

Suárez, actual jefe de Gabinete de Ministros, había coordinado los equipos de gobierno provincial desde 2005, mientras que Silva Neder ocupaba el cargo de vicegobernador desde 2017. La fórmula fue presentada como una señal de continuidad en las políticas implementadas en los últimos 20 años, reforzada por la incorporación de una nueva generación de funcionarios especializados en áreas como desarrollo social, empleo, educación, innovación tecnológica y lucha contra la pobreza.

Desde su fundación en 2004 bajo el liderazgo de Zamora, el Frente Cívico había gobernado la provincia tras un acuerdo político que garantizó la conducción del Ejecutivo y una fuerte presencia parlamentaria a nivel nacional. Zamora cumplió dos períodos como gobernador (2005-2013 y 2017 hasta la actualidad) y un intermedio como senador nacional, etapa en la que la gobernadora fue Claudia Ledesma Abdala.

La proclamación ratificó los acuerdos fundacionales del Frente y marcó el inicio formal del camino electoral hacia octubre. El proceso de presentación de candidaturas se completaría el 17 de agosto, fecha límite para la oficialización de listas ante las juntas partidarias.