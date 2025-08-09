Facundo Sava arranca su segundo ciclo como DT de Sarmiento de Junín visitando a San Martín de San Juan

El entrenador hace su debut en el elenco bonaerense por la cuarta fecha del Torneo Clausura.

Hoy 07:25

Por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura, San Martín de San Juan recibirá este sábado a Sarmiento de Junín desde las 14.30 en el estadio Hilario Sánchez Rodríguez, en un encuentro que será fundamental en la lucha por la permanencia.

El partido contará con el arbitraje de Sebastián Martínez y el VAR a cargo de Germán Delfino, con televisación de TNT Sports Premium.

El Santo sanjuanino, dirigido por Leandro “Pipi” Romagnoli, llega con cuatro puntos de nueve posibles tras caer ante Atlético Tucumán, vencer a Riestra y rescatar un valioso empate en Arroyito frente a Rosario Central. Sin embargo, sigue último tanto en la tabla anual como en la de promedios, por lo que la obligación de ganar ante su gente es máxima. En la previa, el club confirmó que Matías Orihuela, recientemente liberado tras una detención por resistencia a la autoridad y amenazas, seguirá jugando en el equipo.

En el Verde de Junín, la gran novedad es el debut del entrenador Facundo Sava, quien inicia su segundo ciclo en el club tras la salida de Javier “Archu” Sanguinetti, despedido luego de la derrota 2-0 ante Lanús. Sarmiento, que solo ganó dos partidos en todo el año, está anteúltimo en las tablas anual y de promedios, apenas por encima de Aldosivi y de su rival de esta fecha. Además, esta semana se oficializó el regreso del arquero José Devecchi, proveniente de San Lorenzo.

Probables formaciones:

San Martín (SJ): Marco Borgogno; Santiago Salle, Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Ayrton Portillo, Sebastián Jaurena, Nicolás Watson, Tomás Fernández; Horacio Tijanovich, Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Facundo Roncaglia, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Julián Contrera, Carlos Villalba, Jonatan Gómez, Gastón González; Santiago Rodríguez, Iván Morales. DT: Facundo Sava.