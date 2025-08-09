Con hinchas visitantes, Atlético y Rosario Central chocan en Tucumán

El Decano y el Canalla se ven las caras con la presencia de ambas parcialidades.

Hoy 07:30

En el Monumental José Fierro, Atlético Tucumán y Rosario Central se enfrentarán este sábado desde las 20.45 por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El Decano buscará mantenerse invicto como local, mientras que el Canalla intentará sumar una victoria que lo deje en los puestos de privilegio.

El equipo de Lucas Pusineri llega tras caer 1-0 ante Riestra en el Bajo Flores, cortando una racha positiva de cinco partidos sin derrotas. Luego del histórico triunfo ante Boca por Copa Argentina, se prepara para enfrentar a Newell’s en los octavos de final el próximo 13 de agosto en Salta. Para este encuentro, recuperó a Kevin López, Leandro Díaz, Mateo Coronel y Marcelo Ortiz, quienes dejaron atrás sus lesiones. El operativo de seguridad será reforzado debido a la presencia de hinchas visitantes.

Por su parte, Rosario Central llega invicto con un empate ante Godoy Cruz, una victoria frente a Lanús y la igualdad sin goles ante San Martín (SJ). Su entrenador, Ariel Holan, reconoció la necesidad de mejorar en la generación de juego. El Canalla contará con el aliento de su gente: se habilitaron 2.500 entradas populares y 240 plateas para los visitantes. Además, la LPF confirmó que el clásico rosarino ante Newell’s se jugará el 23 de agosto a las 17.30 en el Gigante de Arroyito.

Probables formaciones

Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Marcelo Ortiz, Ignacio Galván; Carlos Auzqui, Kevin Ortiz, Adrián Sánchez, Franco Nicola; Mateo Coronel, Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Carlos Quintana, Agustín Sandez; Enzo Giménez, Federico Navarro, Ignacio Malcorra; Ángel Di María, Alejo Véliz, Jaminton Campaz. DT: Ariel Holan.

Hora: 20.45

TV: TNT Sports Premium

Árbitro: Fernando Echenique

VAR: Adrián Franklin

Estadio: Monumental José Fierro