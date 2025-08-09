Agravaron los cargos contra el cardiólogo Chávez Espinoza: acusado de asesinar a su hermano "por codicia"

El fiscal Hugo Herrera amplió los cargos contra José Chávez Espinoza, acusándolo de homicidio doblemente calificado por alevosía y ensañamiento. La nueva imputación se basa en una motivación patrimonial.

Hoy 07:33

La Fiscalía ha agravado los cargos contra el cardiólogo José Chávez Espinoza, acusándolo de asesinar a su hermano, Daniel Enrique Chávez Espinoza, "por codicia", con el fin de apoderarse de la herencia de su padre recientemente fallecido. El crimen, ocurrido entre el 5 y 6 de julio de 2023, dejó el cuerpo de la víctima calcinado en el paraje La Victoria, en el Departamento Banda.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En un desarrollo reciente del caso, el médico fue trasladado desde el Centro Único de Detenidos hasta el Juzgado de La Banda, donde el fiscal Hugo Herrera notificó al acusado sobre la nueva imputación. Ahora, se le acusa de "homicidio doblemente calificado por alevosía y ensañamiento", lo que conlleva una pena de prisión perpetua. La motivación detrás de este crimen, según la acusación, fue el deseo de obtener la herencia de su padre, quien había fallecido poco tiempo antes.

Según los detalles de la investigación, el crimen ocurrió en el marco de un proceso sucesorio "ab intestato" —sin testamento—, en el que se resolvió la declaratoria de herederos el 3 de julio de 2023. Al día siguiente, José fue notificado de su condición de heredero, y su hermano Daniel Enrique quedó como parte del proceso de división de bienes.

En cuanto a los hechos, se sostiene que el cardiólogo sedó a su hermano utilizando medicamentos, dejándolo indefenso antes de proceder con el asesinato. Además, manipulo su celular, enviando mensajes tanto a su propio número como a un tío con el objetivo de asegurar el cobro de una suma de dinero relacionada con la herencia, específicamente sobre bienes como una cochera y una camioneta Toyota SW4.

Los informes detallan que, el 8 de julio, el cardiólogo se presentó en la vivienda de su tío, buscando cobrar dinero, y aunque el tío se negó, retiró la camioneta de la cochera y posteriormente intentó vender un automóvil de su hermano, el Toyota Corolla, que también formaba parte de la herencia.

La Fiscalía cuenta con una batería de pruebas que apuntan directamente hacia Chávez Espinoza. Entre ellas se incluyen pericias telefónicas, extracción de datos del celular del acusado y de la víctima, evaluación psicológica y peritajes criminalísticos. Además, se ha incautado dinero en efectivo que el cardiólogo poseía al momento de su detención.

El acusado, al ser confrontado con los nuevos cargos, negó terminantemente las acusaciones, afirmando que “niego todos los cargos”. La defensa, por su parte, insiste en que la prioridad es la salud del cardiólogo, y planea pedir un arresto domiciliario debido a su estado de depresión.