Jorge Brito confirmó quién será el candidato del oficialismo en las elecciones de River

El mandamás del Millonario habló además de la venta de Mastantuono, la polémica con el Gobierno Nacional y el presente del equipo.

Hoy 07:47

El presidente de River Plate, Jorge Brito, anunció que Stefano Di Carlo, actual Secretario General del club, será el candidato del oficialismo en las elecciones que se celebrarán a fin de año. Si bien aún resta la oficialización de las listas, el mandamás millonario elogió al dirigente: “Tiene todas las condiciones necesarias para ser un gran presidente, seguir con todo lo que hicimos bien y mejorar muchas otras cosas”.

En diálogo con River Monumental, Brito reveló detalles de la histórica transferencia de Franco Mastantuono al Real Madrid, la más alta en la historia del fútbol argentino. Según explicó, al club le ingresarán 45 millones de euros netos por la venta del juvenil.

El presidente también se refirió a la polémica con el Gobierno Nacional, que finalmente dio marcha atrás con el aumento de la alícuota que los clubes deben aportar. “Lo que hoy existe es un sistema solidario en que los clubes no pagan servicios, sino una alícuota del 8% por transferencia de jugadores y otros conceptos. Quiero aclarar que no tenemos ningún subsidio por este régimen”, remarcó.

Brito trazó una comparación con Boca Juniors, destacando el crecimiento institucional, económico y deportivo de River en los últimos años. “Hace un tiempo atrás, éramos menos que Boca en esos aspectos, pero lo hemos revertido con el tiempo y hoy tenemos una inercia de crecimiento impresionante”, afirmó.

Sobre el presente futbolístico, fue contundente: “Estamos verdaderamente muy bien. Tenemos al mejor plantel del país, al mejor técnico y al estadio más grande de Sudamérica, que llenamos todos los partidos. Lo más importante de River es su gente”, concluyó.