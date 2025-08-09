Triple femicidio en Florida: un padre asesinó a su familia frente a su hija de cinco años

Una niña de cinco años, identificada como Winter, escapó cubierto de sangre y pidió ayuda en la casa de un vecino tras presenciar cómo su padre asesinaba a su madre, su abuela y su tía antes de suicidarse.

Hoy 07:49

Una escena de terror sacudió a la comunidad de Nassau County, Florida, cuando Winter, una niña de apenas cinco años, corrió desesperada hacia la casa de un vecino cubierta de sangre, después de presenciar la masacre que su propio padre, Christopher Bobby Rowell (34), desató en su hogar. El triple femicidio ocurrió alrededor de las 20 horas del 24 de julio de 2024, cuando Rowell irrumpió en la vivienda y asesinó a Marissa Leara Rowell (32), su esposa, Sandra Gayle Fogarty (71), su suegra, y Alisha Lael Fogarty (33), su cuñada, antes de quitarse la vida.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La secuencia de los hechos fue desgarradora. Según relató el sheriff Bill Leeper, Winter se encontraba en la parte trasera de la casa cuando escuchó el primer disparo. Al salir al pasillo para ver qué ocurría, una de las mujeres la agarró y la empujó hacia el baño, intentando protegerla. En ese momento, la mujer fue alcanzada por un disparo y la sangre salpicó a la pequeña, que quedó inmóvil por el miedo. Sin embargo, Winter logró escapar y corrió hasta la casa de un vecino pidiendo ayuda.

Cuando las autoridades llegaron al lugar, la escena era devastadora: una de las víctimas yacía entre el living y el comedor, otra en el baño y la tercera en un dormitorio. Rowell, aún con vida, fue trasladado al hospital pero murió a causa de un disparo autoinfligido.

Las víctimas fueron Marissa Leara Rowell (32), Sandra Gayle Fogarty (71) y Alisha Lael Fogarty (33). Según fuentes cercanas, Marissa estaba en proceso de separarse de Rowell y había planeado mudarse a otro hogar para escapar de la violencia de su esposo. Un primo de Marissa expresó su conmoción al escuchar el nombre del tirador en las noticias: “Supe al instante lo que había pasado”, relató, todavía en shock.

El horror de esta tragedia no termina solo con la muerte de sus seres queridos, sino con el destino de Winter, la pequeña sobreviviente. La niña, que ahora enfrenta un futuro sin su familia, se encuentra al cuidado de otros familiares. Amigos y allegados han lanzado una campaña solidaria para cubrir los gastos del funeral y garantizar el bienestar de la niña. Dane Antkowiak, organizador de la colecta, expresó: "Nos duele en el alma compartir la noticia de la pérdida de una madre, una abuela y una tía, que nos fueron arrebatadas en un acto de violencia sin sentido".