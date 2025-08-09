Un exsocio de Claudio Contardi brindó detalles de su comportamiento abusivo hacia Julieta Prandi

El próximo miércoles se dará a conocer la sentencia en el juicio por abuso sexual y violencia de género contra Claudio Contardi, exesposo de Julieta Prandi.

Hoy 08:13

El miércoles próximo se conocerá la sentencia en el juicio contra Claudio Contardi, quien está acusado de abuso sexual agravado y violencia de género contra su exesposa, Julieta Prandi. Mientras tanto, el testimonio de Gustavo Marchesini, exsocio de Contardi, ha revelado situaciones de control y abuso que comprometen aún más al exmarido de la modelo.

Marchesini relató en A la Tarde (América) que Contardi siempre evitó tener cosas a su nombre y se manejaba con un estilo de vida basado en canjes y negocios que dependían completamente de Julieta. “Él vivía de canje con Julieta, todo lo que hacía de negocios era ella”, indicó el exsocio, quien también detalló las restricciones impuestas por Contardi para limitar la libertad de Prandi.

“Él no dejaba que se moviera para ningún lado. Ella no podía subirse a un auto, él la llevaba, la traía, él manejaba el dinero, ella no podía hacer nada”, añadió. Marchesini también destacó el control psicológico que ejercía Contardi sobre Julieta, al punto de que en las reuniones sociales, la conductora no podía hablar por la mirada intimidante del empresario. “Ella la pasaba mal, y yo también”, confesó Marchesini sobre una cena en la que fue testigo del trato humillante.