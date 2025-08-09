La Policía aprehendió a tres delincuentes por el robo a la iglesia Perpetuo Socorro

El ilícito ocurrió durante la mañana del viernes. La rápida investigación dio como resultado recuperar los viernes y la identificación de sospechosos.

Hoy 09:59

Efectivos de la Dirección General de Investigaciones lograron esclarecer el robo perpetrado en la mañana de este viernes en la iglesia Perpetuo Socorro, de la ciudad de Termas de Río Hondo, y detener a tres sospechosos.

Por el hecho quedaron aprehendidos Miguel Eduardo Peña (44), Rodrigo Emmanuel Sosa (29) y Yonatan David Albarracín (28), quienes fueron trasladados a sede policial para continuar con las diligencias de rigor.

Tras realizar tareas investigativas, los uniformados reunieron datos que los llevaron hasta un domicilio ubicado en calles San Martín y Maipú, en el barrio Centro. Con la autorización del fiscal Rafael Guzmán, el personal policial se presentó en el lugar, informó a la propietaria sobre el procedimiento y obtuvo su permiso para ingresar.

En el interior se encontraban seis personas —cuatro hombres y dos mujeres—, uno de ellos hijo de la dueña de casa. Durante la inspección, en una de las habitaciones fue hallada una mochila que contenía la totalidad de los bienes sustraídos del templo.

Por disposición del fiscal, todos los presentes fueron identificados para establecer su grado de participación en el ilícito.