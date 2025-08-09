Ingresar
El mensaje de Mascherano sobre la lesión de Messi que tranquiliza a la Selección

El astro argentino sufrió una dolencia muscular en el segundo partido por la Leagues Cup.

Hoy 12:25

Lionel Messi sufrió una lesión muscular en la pierna derecha que lo obligó a abandonar el partido de Inter Miami ante Necaxa por la Leagues Cup. El capitán argentino ya se perdió el duelo contra Pumas UNAM, aunque acompañó al equipo desde la tribuna en la victoria 3-1 que aseguró el pase a cuartos de final.

Este sábado, en la previa del clásico ante Orlando City por la MLS, el entrenador Javier Mascherano brindó un mensaje alentador sobre su estado físico. “Leo está bien. Obviamente, sería una locura tomar algún riesgo de llevarlo mañana a Orlando por todo lo que se nos viene. Pero somos muy optimistas de que pronto va a volver con nosotros”, señaló el DT y excompañero de Messi en la Selección Argentina y el Barcelona.

De acuerdo al plan de recuperación, Messi podría regresar para el duelo del 20 de agosto ante Tigres de Monterrey, que cuenta con el argentino Ángel Correa, por el pase a semifinales de la Leagues Cup. Esto le permitiría llegar con rodaje a los últimos compromisos de Eliminatorias Sudamericanas, en los que la Albiceleste enfrentará a Venezuela el 4 de septiembre en Buenos Aires y a Ecuador el 9 de septiembre en Guayaquil.

Próximos partidos de Inter Miami:

  • 10 de agosto: Orlando City (MLS)
  • 16 de agosto: LA Galaxy (MLS)
  • 20 de agosto: Tigres de Monterrey (Leagues Cup)
  • 23 de agosto: DC United (MLS)

