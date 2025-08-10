Agua y Energía y Villa Unión igualaron en El Cruce por el Clausura

El elenco energético y el Verde de La Curva empataron 1 a 1 en el marco de la fecha 5 de la Liga Santiagueña.
En un duelo intenso y con situaciones para ambos, Agua y Energía y Villa Unión empataron 1 a 1 en El Cruce, en el marco de la quinta fecha de los clásicos del Torneo Clausura de la Liga Santiagueña de Fútbol.
El local golpeó primero gracias a un golazo de Walter Rodríguez. Sin embargo, el conjunto de Veronesse reaccionó y encontró la igualdad a través de Lucas López.
El Verde de La Curva perdió puntos por primera vez en este certamen y ahora suma 13 unidades, manteniéndose como puntero de la Zona A. En la próxima fecha, Villa Unión visitará a Unión Santiago en el Barrio Chino
Por su parte el elenco de Acuña sigue sin ganar y acumula 4 puntos. La siguiente jornada se medirá con Central Argentino.
En la categoría Reserva también fue igualdad 1 a 1.
