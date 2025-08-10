Ingresar
Agua y Energía y Villa Unión igualaron en El Cruce por el Clausura

El elenco energético y el Verde de La Curva empataron 1 a 1 en el marco de la fecha 5 de la Liga Santiagueña.

Hoy 20:10

En un duelo intenso y con situaciones para ambos, Agua y Energía y Villa Unión empataron 1 a 1 en El Cruce, en el marco de la quinta fecha de los clásicos del Torneo Clausura de la Liga Santiagueña de Fútbol

El local golpeó primero gracias a un golazo de Walter Rodríguez. Sin embargo, el conjunto de Veronesse reaccionó y encontró la igualdad a través de Lucas López

El Verde de La Curva perdió puntos por primera vez en este certamen y ahora suma 13 unidades, manteniéndose como puntero de la Zona A. En la próxima fecha, Villa Unión visitará a Unión Santiago en el Barrio Chino

Por su parte el elenco de Acuña sigue sin ganar y acumula 4 puntos. La siguiente jornada se medirá con Central Argentino.

En la categoría Reserva también fue igualdad 1 a 1. 

Programación completa – Fecha 5 (Clásicos)

Viernes 08/08

  • Vélez 0-0 Banfield
  • Instituto Santiago 3-1 Yanda FC

Domingo 10/08

  • Defensores de Forres 0-1 Atlético Forres
  • Agua y Energía 1-1 Villa Unión
  • Independiente de Beltrán 1-2 Unión (B)
  • Sportivo Fernández 0-1 Independiente (F)
  • Estudiantes 0-1 Comercio

Lunes 11/08

  • Güemes vs Unión Santiago
    Cancha: Estudiantes | Reserva: 14:00 | Primera: 16:00 (Público local)

Miércoles 13/08

  • Central Córdoba vs Mitre
    Cancha: Sintético de Central Córdoba | Reserva: 14:00 | Primera: 16:00 (Puertas cerradas)

Jueves 14/08

  • Sarmiento vs Central Argentino
    Cancha: Sarmiento | Reserva: 20:00 | Primera: 22:00 (Público local)

