Tragedia en el interior de Santiago del Estero: una mujer murió tras ser embestida por un caballo

Elsa Zulema Ruiz, de 47 años y madre de siete hijos, falleció al ser atropellada por un caballo durante el “clásico de la tarde” en Vilelas. La fiscalía investiga las circunstancias y las medidas de seguridad del evento.

Hoy 20:30

Un fatal accidente conmocionó la tarde del domingo en la localidad de Vilelas, departamento Juan Felipe Ibarra, cuando una mujer perdió la vida al ser embestida por un caballo en plena pista durante una carrera cuadrera.

La víctima fue identificada como Elsa Zulema Ruiz, de 47 años y madre de siete hijos, quien habría intentado cruzar la pista durante la 12° competencia del evento, conocida como el “clásico de la tarde”, sin advertir que uno de los caballos aún corría a gran velocidad. El impacto fue violento y la mujer cayó inconsciente al suelo.

Asistida de inmediato por personal médico, se le colocó un cuello ortopédico y fue trasladada de urgencia al Hospital Zonal de Quimilí, donde ingresó sin signos vitales, según confirmó el médico de guardia, Dr. Héctor Esquivel.

La fiscal de turno, Dra. Natalia Malachesky, ordenó la intervención de criminalística, la realización de la autopsia, la identificación del jockey que montaba el caballo involucrado y la toma de testimonios de testigos. Además, solicitó a la brigada interna verificar si existen registros fílmicos del momento del accidente.

La carrera en la que ocurrió el hecho tenía como protagonistas a los caballos “Pirulo”, “Ángel Paz” y “Don Felipe”, del Stud Las Abejitas. Personal policial presente en el lugar dio aviso inmediato a los servicios de emergencia.

La comunidad de Vilelas permanece conmocionada por la tragedia, que reaviva el debate sobre las condiciones de seguridad en este tipo de eventos, donde muchas veces no se aplican medidas preventivas suficientes para resguardar al público.