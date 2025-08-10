La intendente Fuentes y el secretario de Deportes Dapello entregaron premios de la competencia Mortal Race

La jefa comunal dio la bienvenida a los más de 170 competidores que llegaron de las provincias de Córdoba, Catamarca, Buenos Aires, Tucumán, entre otras, y a los santiagueños que practican la disciplina de alto rendimiento físico.

La intendenta de la Capital, Ing. Norma Fuentes, y el secretario de Deportes de la provincia, Carlos Dapello, entregaron los premios a los ganadores de la 3ª edición de la competencia Mortal Race que tuvo como escenario la costanera del río Dulce, a la altura del estadio Madre de Ciudades.

La jefa comunal dio la bienvenida a los más de 170 competidores que llegaron de las provincias de Córdoba, Catamarca, Buenos Aires, Tucumán, entre otras, y a los santiagueños que practican la disciplina de alto rendimiento físico.

Remarcó que la Municipalidad tiene por objetivo promover el deporte y la participación, por lo que pone a disposición los espacios públicos y colabora con las iniciativas que apuntan a salud emocional y física.

Por su parte, Dapello les transmitió el saludo del gobernador Gerardo Zamora a los competidores al expresar que Santiago del Estero de convirtió en un centro de actividades deportivas en virtud de las políticas de estado que se llevan adelante.

A su turno, Walter Barraza, quien junto a Florencia Paz estuvieron a cargo de la organización del evento, destacaron la trascendencia del apoyo de la Municipalidad y del Gobierno provincial para la realización del evento y que la idea es que haya una continuidad en la ciudad capital.

Los ganadores fueron en la categoría Élite Femenino: 1° Victoria Shazampi, Catamarca; 2° Alejandra Bruno, Cordoba y 3° Carolina Villacorta, Catamarca.

En la categoría Élite Masculino: 1° Claudio Marquez, Cordoba; 2° Mauro Paz, Santiago del Estero y 3°Alejandro Rodriguez, Catamarca.