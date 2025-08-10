Ingresar
Rocío González arrasó en la batalla y sigue en La Voz Argentina

La cantante de Suncho Corral pasó a la siguiente etapa tras una emocionante interpretación.

Hoy 23:40

La santiagueña Rocío González, oriunda de Suncho Corral, brilló en el escenario de La Voz Argentina y logró avanzar a la próxima etapa del certamen. En una intensa batalla frente a Micaela Gaudino, interpretaron el tema “Que será” de Diego Torres.

Tras la presentación, los coaches comenzaron a elogiar el desempeño de Rocío. Finalmente, la decisión quedó en manos de La Sole, quien optó por que la joven continúe en el equipo.

Rocío González Rocío González

Conmovida por la elección, Rocío no pudo contener las lágrimas y celebró su pase a la etapa de Knockouts, donde volverá a demostrar su talento frente al jurado y el público.

