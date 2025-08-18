Sarmiento y Atlético Tucumán quedaron a mano en Junín

El Verde empató 2 a 2 ante el Decano en el marco de la quinta fecha del Torneo Apertura.

En un duelo de necesitados, Sarmiento de Junín empató 2 a 2 a Atlético Tucumán, en el marco de la quinta jornada de la Zona B por Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional.

Con la igualdad, el “Decano” alcanzó la octava plaza de la zona B, con seis puntos, mientras que los dirigidos por Facundo Sava se encuentran un puesto por debajo, con misma cantidad de puntos.

En la próxima fecha, el equipo de Lucas Pusineri deberá recibir a Talleres, el próximo sábado 23 de agosto a partir de las 20:00 horas, mientras que el “Verde” será visitante de Deportivo Riestra, el lunes 25 a las 15:00.

El primer gol de la tarde-noche llegó en la primera situación de riesgo, a los cinco minutos. Con una gran jugada individual, Iván Morales quedó mano a mano por el costado derecho y picó la pelota por encima del achique de Matías Mansilla, para que luego Ardaiz la empuje al gol, en el segundo palo.

No hubo más llegadas de peligro hasta los 31 minutos, con un remate desde el borde del área del carrilero Maximiliano Villa, que buscaba el poste izquierdo del guardameta Lucas Acosta, quien pudo desviar al córner. Un minuto más tarde, un centro del volante Franco Nicola cayó al primer palo, para el cabezazo del defensor Marcelo Ortiz, cuyo disparo dio en el palo derecho de Acosta.

A los 44 minutos Joaquín Ardaiz controló la pelota desde una posición cercana al punto del penal y sacó un remate muy potente y alto, que entró por el poste derecho de Mansilla para el 2-0. Ya en la segunda mitad, a los 11 minutos, Nicola tuvo un tiro libre al borde del área, en el que buscó un remate alto que salió centralizado y fue despejado por el guardameta local.

Un minuto después, el extremo Gastón González quedó mano a mano, tras un centro buscapié desde el costado izquierdo, pero sacó un remate bajo, que fue a las manos de Mansilla. El “Decano” pudo descontar a los 41 minutos, con un centro pinchado desde la izquierda del extremo Nicolás Laméndola, que llegó al segundo palo.

El mismo fue cabeceado, de pique al piso, por el delantero Mateo Coronel, cuyo disparo dio en el caño derecho de Acosta y se convirtió en gol. En el tercer minuto de descuento, cuando el resultado parecía sentenciado, un remate de tijera del delantero Leandro Díaz fue desviado sobre el primer palo por Acosta.

Pero, el rebote dado por el arquero llegó hasta el segundo poste, por donde apareció Carlos Auzqui para empujarlo al gol y conseguir la igualdad.