Macabro hallazgo de seis cabezas humanas en una ruta que conecta el centro de México

Aparecieron en un camino que une a los estados de Puebla y Tlaxcala. Una nota hallada en el lugar atribuyó las decapitaciones a un ajuste de cuentas.

Hoy 09:18

Las autoridades de México hallaron este martes seis cabezas humanas abandonadas en una carretera que conecta a los estados de Puebla y Tlaxcala (centro del país), informó la fiscalía.

El hallazgo, inédito en esa región de México, fue reportado por automovilistas y posteriormente confirmado por la fiscalía de Tlaxcala, donde se encontraban los restos.

Otro cráneo y más despojos humanos fueron encontrados en la ciudad de Colima (oeste), informaron fuentes de la policía citadas por medios locales.

Las cabezas halladas en Tlaxcala corresponden a seis hombres, detalló la fiscalía en sus redes sociales, y anunció una investigación para identificar a los responsables del hecho.

Según reportes de medios locales, en el sitio presuntamente se encontró un panfleto que atribuye las decapitaciones a un ajuste de cuentas entre bandas dedicadas al robo de gas.

El mensaje fue atribuido por los medios locales a una organización denominada La Barredora, vinculada también al narcotráfico y la trata de personas.

Aunque en Puebla y Tlaxcala se ha detectado presencia de bandas dedicadas al tráfico de drogas y combustibles, ambos estados se mantenían ajenos a este tipo de hechos violentos.

Sin embargo, en los últimos meses se reportó el hallazgo de cadáveres en la zona limítrofe entre ambas regiones.

Estos hechos han sido frecuentes desde hace más de una década en estados del norte y de la costa del Pacífico de México, donde operan bandas del narcotráfico.

El pasado 30 de junio, en una carretera de Sinaloa (noroeste) fueron localizados 20 cadáveres, cinco de ellos decapitados.

En marzo de 2022, seis cabezas y distintos restos humanos también fueron abandonados en el techo de un vehículo sobre la avenida principal del poblado de Chilapa (estado de Guerrero, sur).

Los hallazgos en Tlaxcala y Colima se produjeron luego de que el sábado pasado un colectivo civil que busca a personas desparecidas reportara el descubrimiento de restos humanos en una presunta fosa clandestina en un cementerio de Tlaquepaque (estado de Jalisco, oeste).