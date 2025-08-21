Una bebé resultó gravemente herida tras caerle una tapia en el barrio Textil de La Banda

El incidente ocurrió en plena tarde de ayer, generando momentos de gran angustia entre los vecinos, quienes rápidamente auxiliaron a la menor y solicitaron asistencia médica.

Una bebé sufrió graves heridas al caerle encima una tapia en una vivienda ubicada en el barrio Textil de La Banda. El hecho, que ocurrió en la tarde de ayer, generó una gran preocupación en los vecinos, quienes inmediatamente auxiliaron a la niña y pidieron una ambulancia para trasladarla a un centro de salud.

Fuentes de la Policía informaron que las unidades de emergencia se dirigieron al lugar, situado entre calle Chile y Pública 1, para asistir a la menor. Los testigos de la escena vivieron momentos de máxima tensión, temiendo lo peor para la pequeña.

La Fiscalía ya dispuso iniciar una investigación para determinar las circunstancias del accidente y cómo sucedieron los hechos que llevaron a la caída de la tapia sobre la niña.