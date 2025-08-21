El senador José Emilio Neder informó a que desde su bloque en el Congreso lograron imponer una sesión para este jueves donde se tratarán proyectos de financiamiento universitario y de emergencia en pediatría.

Hoy 12:08

El senador José Emilio Neder informó a través de sus redes sociales que, desde el bloque del peronismo, lograron imponer la realización de una sesión este jueves en el Senado de la Nación "contrariando la intención del oficialismo nacional de diferirla".

Neder explicó que, tras obtener despacho, los proyectos de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Pediatría fueron incorporados al temario de la jornada.

El legislador señaló que el objetivo es recomponer y actualizar el presupuesto destinado a las universidades nacionales, al Hospital Garrahan y a los residentes médicos, advirtiendo que la situación actual “es de crisis” y que “está en serio riesgo la continuidad del extraordinario servicio que brindan al pueblo argentino”.

Finalmente, subrayó: “Para el peronismo, destinar recursos en salud y educación no es un gasto sino una inversión. Es un acto de humanidad y una decisión estratégica nacional”.