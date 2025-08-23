Villarruel reafirmó su rol institucional: "No soy una vicepresidenta decorativa"

La vicepresidenta visitó Comodoro Rivadavia con un mensaje de autonomía y compromiso institucional.

Hoy 13:44

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, destacó la relevancia de recorrer las provincias y mantener un contacto directo con los gobernadores durante su visita a Comodoro Rivadavia, Chubut. En un contexto político que calificó de "difícil y bastante confuso", Villarruel subrayó su compromiso con la responsabilidad institucional que le asigna la Constitución Nacional.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

"Nos acostumbramos a que los vicepresidentes fueran una figura decorativa. No es mi caso", aseguró Villarruel, quien resaltó que su tarea como presidenta del Senado y sus visitas a diferentes puntos del país son parte del deber constitucional que le corresponde.

Consultada sobre su relación con el movimiento Provincias Unidas, Villarruel evitó dar definiciones políticas claras en medio de la crisis nacional, aunque insistió en llevar tranquilidad: "A mí me votaron los argentinos como vicepresidente de la Nación y estoy cumpliendo con toda responsabilidad y rectitud mi obligación institucional".

En cuanto a su vínculo con el presidente Javier Milei y la senadora Karina Milei, Villarruel enfatizó que su relación es estrictamente institucional y que se centra en el cumplimiento de su cargo sin involucrarse en cuestiones políticas fuera de su rol: "Mi función es institucional y la cumplo de acuerdo a lo que necesita el país", sostuvo.

Con un mensaje claro de autonomía y compromiso institucional, Villarruel dejó en claro que su presencia y trabajo no buscan ser una mera figura decorativa. "Vengo a cumplir el rol que me da la Constitución, tratar con senadores, con gobernadores e interiorizarme de lo que pasa fuera de la Capital Federal", concluyó.