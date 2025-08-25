Durante una visita a los estudios de Radio Panorama, el senador José Emilio Neder se refirió a los presuntos pedidos de coimas en la ANDIS que salpican con fuerza al gobierno de Javier Milei.

Hoy 13:36

Durante su visita a los estudios de Radio Panorama, el senador José Emilio Neder se refirió a las denuncias de presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que involucran al gobierno nacional.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

"El contrato social que tenían con la gente lo rompieron, demostraron que no tienen capacidad para gobernar”, sostuvo Neder, al cuestionar que “se ataca a la gente que necesita el respaldo de un Estado presente mientras están jugando al carnaval con los fondos”.

El legislador afirmó que el oficialismo “llegó al poder prometiendo orden, transparencia y fin de la corrupción, pero no cumplieron nada: destruyeron salarios, jubilaciones y la protección social, mientras se cierran pymes y en la Ciudad de Buenos Aires crece la cantidad de personas que no tienen dónde dormir”.

Neder también apuntó contra el maltrato hacia profesionales y trabajadores estatales: “Se ríen de los despidos, hablan de ñoquis en hospitales como el Garrahan, donde trabajan profesionales que son un orgullo para el país y que cuidan la salud de nuestros niños”.

En otro tramo, el senador dijo que “no se puede menospreciar al pueblo” y cuestionó la defensa mediática que tuvo el gobierno en sus primeros meses: “Los periodistas que lo venían defendiendo, hoy dieron un paso al costado. Ningún periodista va a defender la corrupción. Llegaron denunciándola y terminan haciendo algo peor”.

Finalmente, sobre las acusaciones contra la oposición, Neder fue categórico: “Dejen de echarle la culpa de todo al kirchnerismo y empiecen a gobernar. El Estado presente es la escuela, la universidad, la salud pública y las rutas que necesita la producción. Eso es lo que están destruyendo y encima lo aplauden”.

Finalmente, el también titular del PJ en la provincia se refirió a las elecciones donde el justicialismo como parte del Frente Cívico apoyarán la fórmula de Elías Suárez y Carlos Silva Neder. "Con el eslogan 'un peronista un amigo' vamos a hacer nuestra propuesta defendiendo este proyecto de provincia y por supuesto, va a ganar el peronismo".