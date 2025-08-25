Tras la histórica cumbre en Alaska, Trump volvió a hablar con Putin: “Creo que la guerra va a terminar”

Dijo que mantiene un buen diálogo con el líder del ruso, pero cuestionó que Moscú prosigue sus bombardeos sobre territorio ucraniano.

Hoy 15:53

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que volvió a hablar con su par ruso, Vladimir Putin, tras la reunión que mantuvo la semana pasada con el mandatario de Ucrania, Volodimir Zelenski, y otros líderes europeos en la Casa Blanca.

La última vez que Trump había hablado con Putin fue el 18 de agosto, cuando interrumpió sus conversaciones con Zelenski y los europeos en la Casa Blanca para llamar al líder ruso.

“Sí, lo he hecho”, respondió Trump a los periodistas cuando se le preguntó si había hablado con Putin desde entonces.

“Cada conversación que tengo con él es una buena conversación. Y luego, desafortunadamente, una bomba es lanzada sobre Kiev o algún otro lugar, y me enojo mucho al respecto”, añadió.

“Creo que vamos a terminar la guerra”

Trump también mantuvo una histórica reunión con Putin en Alaska el 15 de agosto, en un intento por sellar un acuerdo para poner fin a la invasión rusa de Ucrania.

Tras su conversación telefónica el 18 de agosto, Trump afirmó que Putin había acordado mantener una reunión bilateral con Zelenski. Sin embargo, Moscú ha afirmado desde entonces que no hay planes para tales conversaciones.

“Porque no le cae bien”, respondió Trump cuando se le preguntó por qué Putin parecía reacio a reunirse cara a cara con Zelenski.

Sin embargo, el mandatario estadounidense afirmó que aún creía que un acuerdo para poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania estaba cerca.

“Creo que vamos a terminar la guerra”, indicó.