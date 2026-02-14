Con shows inolvidables, pasó la segunda noche del 50° Festival de la Canción Popular de Sumampa

La histórica edición por los 50 años del tradicional evento del sur santiagueño tuvo una convocatoria masiva, grandes figuras del folklore y un clima de celebración que marca un nuevo hito cultural en la región.
La ciudad de Sumampa vive un fin de semana inolvidable con esta edición especial que celebra medio siglo de historia, música y tradición en el sur de Santiago del Estero.
El Campo de Deportes del Club Atlético Sumampa es escenario de jornadas colmadas de público, donde vecinos y visitantes de distintas localidades acompañan cada presentación y reafirman la importancia del festival como uno de los encuentros culturales más convocantes del interior provincial.
Sobre el escenario ya brillaron artistas como Marcelo Toledo, Caroso Monge y Los Guaraníes, quienes le dieron marco a una noche vibrante y cargada de emoción.
Sumampa
También pasaron El Chaqueño Palavecino y Alejandro Veliz, quienes cerraron la jornada con su repertorio de clásicos y canciones bien festivaleras.
El viernes, en tanto, la apertura anticipó el éxito de esta edición con la presencia de Karina La Princesita, Dale Q’ Va, Campedrinos y una nutrida grilla que convocó a miles de personas.
Sumampa
Además de los espectáculos musicales, el festival ofrece jineteadas, presentaciones de academias de danza, paseo de artesanos y una variada propuesta gastronómica con comidas típicas, consolidando el espíritu familiar y tradicional que lo caracteriza.
La edición número 50 sigue celebrando la trayectoria del festival y reafirmando su identidad como símbolo cultural del sur santiagueño, mientras los shows continúan en vivo.