SANTIAGO DEL ESTERO | 15 FEB 2026 | 26º
Locales

Con shows inolvidables, pasó la segunda noche del 50° Festival de la Canción Popular de Sumampa

La histórica edición por los 50 años del tradicional evento del sur santiagueño tuvo una convocatoria masiva, grandes figuras del folklore y un clima de celebración que marca un nuevo hito cultural en la región.

Hoy 07:14

La ciudad de Sumampa vive un fin de semana inolvidable con esta edición especial que celebra medio siglo de historia, música y tradición en el sur de Santiago del Estero.

El Campo de Deportes del Club Atlético Sumampa es escenario de jornadas colmadas de público, donde vecinos y visitantes de distintas localidades acompañan cada presentación y reafirman la importancia del festival como uno de los encuentros culturales más convocantes del interior provincial.

Sobre el escenario ya brillaron artistas como Marcelo Toledo, Caroso Monge y Los Guaraníes, quienes le dieron marco a una noche vibrante y cargada de emoción.

También pasaron El Chaqueño Palavecino y Alejandro Veliz, quienes cerraron la jornada con su repertorio de clásicos y canciones bien festivaleras.

El viernes, en tanto, la apertura anticipó el éxito de esta edición con la presencia de Karina La Princesita, Dale Q’ Va, Campedrinos y una nutrida grilla que convocó a miles de personas.

Además de los espectáculos musicales, el festival ofrece jineteadas, presentaciones de academias de danza, paseo de artesanos y una variada propuesta gastronómica con comidas típicas, consolidando el espíritu familiar y tradicional que lo caracteriza.

La edición número 50 sigue celebrando la trayectoria del festival y reafirmando su identidad como símbolo cultural del sur santiagueño, mientras los shows continúan en vivo.

