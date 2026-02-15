Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 15 FEB 2026 | 25º
X
Locales

El tiempo para este domingo 15 de febrero en Santiago del Estero: anticipan máxima de 32º y continúan las tormentas bajo alerta amarilla

El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada con alta humedad, tormentas fuertes por la tarde y noche y fenómenos aislados durante el resto del día. Nueve departamentos permanecen bajo advertencia.

Hoy 00:40

El pronóstico oficial indica que la temperatura máxima para hoy será de 32°, mientras que la mínima rondará los 22°, con alta humedad del 92%. Los vientos soplarán desde el noroeste a 4 km/h.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Se esperan tormentas fuertes durante la tarde y la noche, con fenómenos aislados en el resto de la jornada. Los departamentos bajo alerta amarilla son: Atamisqui, Banda, Capital, Choya, Loreto, Ojo de Agua, Robles, San Martín y Silípica.

Para la tarde, se prevé mayormente nublado, con temperaturas que alcanzarán los 32° y una probabilidad de precipitaciones de entre 10 y 40%. En la noche, la probabilidad de tormentas se eleva entre 40 y 70%, con descenso de la temperatura hasta 26°.

Para el lunes, se mantiene la alerta amarilla y la probabilidad de precipitaciones, por lo que se recomienda extremar las precauciones ante posibles tormentas y fenómenos intensos en la provincia.

TEMAS Clima en Santiago del Estero Servicio Meteorológico Nacional SMN Tiempo en Santiago del Estero

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Video: despidieron al hijo de un ex gobernador por “ñoqui”
  2. 2. Termas de Río Hondo: apuñalaron a un joven de 24 años y está en grave estado
  3. 3. Laurita Fernández confirmó su relación con una foto en pareja
  4. 4. Con una multitud y shows inolvidables, continúa el 50° Festival de la Canción Popular de Sumampa
  5. 5. Tras avanzar con la reforma laboral, Milei busca consolidar su agenda legislativa
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT