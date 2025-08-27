Ingresar
Silva Neder: “En Santiago del Estero la iniciativa privada confía y genera empleo genuino”

El vicegobernador destacó que la provincia se posiciona entre las de mayor crecimiento en empleo privado formal, con un incremento del 0,4% en mayo de 2025, según un informe de Politikón Chaco.

El vicegobernador de la provincia, Carlos Silva Neder, afirmó que en Santiago del Estero existe un Gobierno que administra con eficiencia los recursos públicos, garantiza la presencia del Estado en todo el territorio y, al mismo tiempo, genera confianza en la iniciativa privada.

De esta manera, el funcionario se refirió a un informe sobre el empleo privado formal en Argentina elaborado por la consultora Politikón Chaco, en base a datos oficiales de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que reveló que Santiago del Estero se ubica entre las cinco provincias que superaron los niveles previos a la llegada de Javier Milei a la Presidencia, mientras la mayoría del país mantiene saldo negativo.

Con previsibilidad en la gestión, hacemos que la iniciativa privada confíe en la provincia y, a partir de allí, se generen emprendimientos que garantizan empleo genuino”, señaló Silva Neder, al remarcar que este crecimiento se complementa con la construcción de escuelas, viviendas, rutas, obras viales, hídricas y de infraestructura en general.

En el ranking provincial, Santiago del Estero y La Rioja (+0,4%) lideraron las mejoras mensuales, seguidas por Misiones, Córdoba y Neuquén (+0,3%). En tanto, Tierra del Fuego y CABA se mantuvieron estables (0,0%), mientras que otras ocho provincias sufrieron retrocesos, siendo Chubut (-1,2%) y San Juan (-0,8%) las más afectadas.

