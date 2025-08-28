Denuncian a Coscu por no entregar dinero recaudado para un niño con leucemia

El streamer Martín Pérez Disalvo, conocido como Coscu, quedó en el centro de la polémica luego de que la madre de Santino, un niño con leucemia, lo acusara públicamente de no cumplir con una promesa de donación.

Hoy 02:02

Meses atrás, Natalia Rodríguez —madre de Santino y administradora de sus redes— contó que Coscu se había puesto en contacto con ella para ayudar en la campaña solidaria. Según relató, el influencer le aseguró que todo lo recaudado en un streaming junto a Leandro Paredes, jugador de Boca y de la Selección Argentina, sería destinado al tratamiento médico del pequeño en el exterior.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Sin embargo, con el correr de los meses no hubo novedades del dinero prometido. La situación salió a la luz cuando un seguidor le preguntó a Natalia en Instagram por el destino de lo recaudado. Su respuesta sorprendió: “Esto es algo que a muy pocos conté, porque en verdad me hizo mal toda esta situación. Muchas promesas que jamás cumplieron”.

Natalia Rodríguez desligó a Leandro Paredes

La madre de Santino aclaró que nunca tuvo contacto directo con el futbolista, sino que su comunicación fue siempre con el representante del jugador y con Coscu. Según sus dichos, desde el inicio les confirmaron que el dinero de los streams sería destinado al hospital en dólares, ya que no contaban con una cuenta de ese tipo.

Pero tras insistir y no obtener respuestas concretas, la madre recibió un mensaje desconcertante: “Nos respondieron que ellos nos ayudaron a viralizar y que la ayuda la recibimos con las donaciones al alias. Además me dijeron que Coscu recibió 2 pesos por ese streaming”.

“Decidí soltar esa pelea”

Pese a su malestar, Natalia Rodríguez decidió no continuar con el reclamo: “Elegí no pelear esa pelea. Lo solté, pero se los cuento, ya que me preguntan”, explicó a sus seguidores.

La denuncia rápidamente generó revuelo en redes sociales, donde muchos usuarios recordaron otros episodios polémicos del streamer argentino. Por ahora, Coscu no se pronunció públicamente sobre la acusación.