La UCSE realizará la 2° Jornada Científica de Ciencias de la Salud sobre discapacidad e inclusión

El encuentro se llevará a cabo el 2 y 3 de octubre en el Auditorio de la universidad. Estudiantes, graduados y profesionales podrán presentar trabajos e investigaciones. La participación será gratuita y con certificación.

La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE) invita a participar de la 2° Jornada Científica para Estudiantes y Graduados en Ciencias de la Salud, que se realizará el jueves 2 y viernes 3 de octubre de 2025, de 18 a 21 horas, en el Auditorio de la UCSE. El encuentro se desarrollará bajo la consigna “Discapacidad y Salud: hacia un abordaje integral, inclusivo e interdisciplinario”.

La propuesta busca abrir un espacio de reflexión y socialización de saberes sobre la discapacidad en el ámbito sanitario, promoviendo una mirada integral desde distintas disciplinas. Estudiantes, graduados y profesionales de la salud podrán presentar trabajos de investigación, estudios de caso o experiencias profesionales.

La fecha límite para la presentación de resúmenes es el 18 de septiembre de 2025 , y las pautas pueden solicitarse al correo graduados.salud@ucse.edu.ar. La inscripción es gratuita y se realiza completando el formulario haciendo clic aquí.

“Convocamos a toda la comunidad a participar de esta Jornada, que constituye un espacio de diálogo y compromiso social. Nos interpela como actores en el campo de la salud y nos invita a repensar nuestro rol en la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y accesible para todos”, expresó el coordinador de la Comisión de Graduados, Esp. Maximiliano Olivera.