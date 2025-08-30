Un policía mató a un hombre que le apuntó con una pistola y quiso sacarle su arma reglamentaria

Ocurrió cerca de la 7 de la mañana de este sábado en la esquina de Necochea y Olavarría en La Boca. La investigación quedó a cargo de la PFA.

Hoy 09:40

El barrio porteño de La Boca fue escenario en la madrugada de este sábado de un violento episodio, en el que un policía de La Ciudad de Buenos Aires mató a balazos a un hombre que lo amenazó con una pistola y quiso sacarle su arma reglamentaria.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que todo ocurrió a las 6.37 de esta mañana en las inmediaciones de la esquina de las calles Necochea y Olavarría, cuando el oficial -que se desempeña en la Comisaría Vecina 4D y estaba de consigna en un domicilio- fue increpado por un hombre armado.

De acuerdo con los primeros datos, el agresor abordó al efectivo mientras estaba parado, le apuntó con el arma para que el agente le entregara su armamento. Después de un forcejeo, siempre de acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, el oficial efectuó varios disparos que impactaron en el agresor.

Por el momento, se desconoce si la víctima, que sería vecino del barrio, llegó a dispararle al oficial.

Tras ser herido por los balazos policiales, el hombre cayó herido. Pocos minutos después llegó personal del SAME, que constató que el agresor estaba muerto. El policía resultó ileso.

Según las fuentes consultadas por este medio, por disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°1, a cargo de la jueza Alejandra Alliaud, la investigación quedó a cargo de la Policía Federal Argentina (PFA).

De acuerdo con lo que se observó en imágenes transmitidas por el canal Crónica, la fuerza de seguridad porteña acordó la zona para evitar el acercamiento de los vecinos.